Senatorul Puiu Haşotti, nominalizat pentru funcţia de ministru al Culturii

pretul tradarii

In sfarsit,Hasotti si-a primit recompensa din partea PSD pentru tradarea liberalismului,atata cat era in Romania si pentru politicianismul sau fățarnic si carierist..Fost istoric de talie mondiala ca si Antonescu,de profesie politicianist si parlamentarist pe viata,Hasotti este exemplarul tipic al politicianismului care una spune si alta fumeaza.Ani de zile,in Parlament si in afara lui,Hasotti a "demascat"PSD-ul facand declaratii incendiare,dovedite astazi doar simple focuri in paie ude.In martie 2003 Hasotti declara in Parlament: " Din momentul accederii la putere principala grija a partidului de guvernamant(PSD) a fost "pedeserizarea" devenita ulterior "pesederizare".Singurul criteriu pentru ocuparea posturilor vacante a fost "calitatea" de membru PSD.".Dupa cum se vede,astazi criteriul este "uselenizarea".care in realitate este tot " pesederizare". Acum,dl Hasotti,pesederizat,se simte ca in sanul familiei combinat cu PSD-ul despre care declara tot in Parlament in aprilie 2004: "PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit...PSD este un partid fara Dumnezeu,fara credinta,fara rusine,fara lege".In sfarsit,Hasotti si-a gasit adevarata familie politicianista.Cine se aseamana se aduna.Mare lucru cultura la casa omului.