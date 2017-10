Senatorul Puiu Haşotti, desemnat preşedinte al Comisiei de revizuire a Constituţiei

3

HASOTTI RECOMPENSAT DE PSD

Numirea acestui cameleon liberal - pesedist numit presedinte al comisiei de revizuire a Constitutiei , ne determina sa fim mai mult decat ingrijorati . Politicianist notoriu , lipsit de caracter , a acceptat sa-l slugareasca pe Tariceanu si recompensat cu aceasta functie ca dovada a devotamentului sau fata de PSD . Ca sa intelegem in ce consta gravitatea acestei numiri este bine sa cunoastem ce declara acest posesor de cinci pensii parlamentare in octombrie 2003 . Citam : " PSD-ul in frunte cu acest Goebbels al sau - Vasile Dancu - si cu baronii locali ai PSD , au reusit sa transforme revizuirea Constitutiei intr-un jalnic show mediatic .....A lipsit dezbaterea de fond , fapt ce a determinat o lehamite a populatiei față aceasta reforma .....refuzand sa participle la vot din cauza pesederizarii campaniei si a actelor de coruptie savarsite in ziua votului si ca baronii locali au incalcat regulile referendumului , utilizand metoda furtului pentru a trece la noua Constitutie " . Actuala Constitutie si-a facut datoria . La adapostul ei s-au imbogatit toti cei care au reusit sa prinda o bucatica de putere si care acum vor sa -si puna securitatea personala si averile la adpost . Si tot datorita ei , cei cativa condamnati de ochii lumii au ramas cu averile furate . La adapostul unei noi Constitutii se vor putea aservi definitiv toate institutiile statului , si va fi asigurat triumful definitiv al oligarhiei politicianiste de toate culorile . Mai ramane doar o singura problema ; ce atitudine vor avea cetatenii . Crede cineva ca barem astazi electoratul va actiona hotarat impotriva unei clase politice corupte ? Vom vedea .