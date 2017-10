Senatorul PSD Cătălin Voicu a fost dus cu mandat la DNA

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul PSD Cătălin Voicu a fost ridicat, vineri, și dus la DNA pentru audieri, fiind cercetat pentru trafic de influență și dezvăluire de informații clasificate. Procurorii DNA fac cercetări penale față de social-democratul Cătălin Voicu, senatorul fiind acuzat că a primit bani pentru soluționarea favorabilă a unor cauze civile și penale aflate pe rolul organelor judiciare. Procurorii precizează, într-un comunicat de presă, că lui Voicu i s-au adus la cunoștință acuzațiile și că au dispus față de acesta măsura obligării de a nu părăsi localitatea pentru o perioadă de 30 de zile. Numele său a fost vehiculat la începutul anului în legătură cu preluarea portofoliului Ministerului Administrației și Internelor din partea PSD, cu susținerea lui Marian Vanghelie, însă, în cele din urmă, la șefia Internelor a fost numit Gabriel Oprea. În plus, Voicu a declarat, vineri, că a primit o ordonanță din partea DNA, prin care nu are voie să se întâlnească și să discute cu Viorel Hrebenciuc, Marian Vanghelie sau Dan Ioan Popescu, însă a precizat că lista conține mai multe nume din PSD. „Cum să nu mă văd cu Vanghelie sau Hrebenciuc la partid? Sau cu Dan Ioan Popescu? Cum să nu mă văd cu avocatul Cezar Bivolaru, care are biroul de avocatură în aceeași clădire cu al meu? Cum să nu mă văd cu membrul PSD Ion Năstase, care este consilierul meu personal? Sunt multe persoane din cadrul PSD care sunt pe această listă. Sunt oameni care nu au nicio legătură cu acuzațiile care mi se aduc. Fără să vreau, trebuie să dau ochii cu ei la Parlament și asta mă pune într-o situație jenantă”, a explicat Voicu, pentru NewsIn.