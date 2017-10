Senatorul PDL Christian Gigi Chiru, ameninţat de susţinătorii lui Gigi Becali

Senatorul PDL Christian Gigi Chiru, amenințat de susținătorii lui Gigi Becali

Președintele PDL Constanța, senatorul Christian Gigi Chiru, susține că, în urma participării la emisiunea Newsdesk difuzată de România TV duminică, 9 iunie 2013, de la ora 18.45, a primit mai multe mesaje de amenințare de la susținătorii lui Gigi Becali.Chriu spune că, în emisiunea respectivă, a discutat despre arestarea lui Gigi Becali și și-a spus opinia, aceea că se vorbește deja prea mult pe această temă și că, dacă judecătorii l-au declarat vinovat, atunci trebuie să-și ispășească pedeapsa, iar statul trebuie să-și recupereze banii pierduți.„Am spus că nu cred că Gigi Becali mai este un subiect și că ar trebui să prezentăm și politicienii care-și fac treaba, să discutăm și despre ei, nu numai despre cei cu probleme. Din punctul meu de vedere, subiectul Becali ar trebui să fie unul închis. În urma emisiunii, am primit pe telefon mai multe mesaje de amenințare, de la numere necunoscute, în care mi se reproșa poziția pe care am luat-o în cazul Becali. Mi se spunea în aceste mesaje că Gigi Becali ar trebui eliberat, că este nevinovat.Nu este treaba mea să decid aceste aspecte, a făcut-o instanța. Cine comite ilegalități trebuie să plătească, așa spune legea. Subliniez faptul că nu am nimic personal cu Gigi Becali și că sunt conștient de faptul că familia dânsului suferă, trece prin momente grele, și îmi pare rău. Însă fiecare trebuie să ne asumăm faptele și consecințele acestora. Dacă voi primi în continuare mesaje de amenințare, voi sesiza autoritățile competente”, a declarat senatorul Christian Gigi Chiru.