Senatorul Marian Vasiliev vrea să rupă noul PMP. Îşi vrea, în instanţă, UNPR-ul înapoi

2

Oul sau gaina ?

Si eu ma intreb ce a fost mai intai,senatorul Vasiliev sau Pepedede ? Raspunsul la intrebarea asta mi-l dau singur:la inceput a fost Elodia.Din Elodia s-a nascut un pepededeu,pepededeul a fatat mai multi pepededei si din ei s-a ivit unicul si nepretuitul senator de Constanta,Marian Vasiliev.Asta a fost la ultimele alegeri parlamentare,in anul 2012.Senatorul nici nu a terminat un mandat si o intrebare sacaitoare ne apare din nou in minte.Ce a fost mai intai,Marian Vasiliev sau UNPR ? Pai eu cred ca la inceput a fost cocosul PSD si gaina Mazare .Din PSD s-a nascut UNPR si pe UNPR a pus stapanire senatorul Vasiliev.El a schimbat trei partide in mai putin de 4 ani fara sa intrebe "miile" de simpatizanti care l-au votat in Pepedede.Acum ne itreaba el pe noi daca "milioanele" de votanti UNPR au fost de acord cu desfiintarea partidului UNPR.Ei bine,ne-am lamurit.La inceput a fost Marian Vasiliev.Ce a fost de demonstrat,am demonstrat.