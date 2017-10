Senatorul Marian Vasiliev, avertisment pentru membrii UNPR - primari şi consilieri

Senatorul Marian Vasiliev, avertisment pentru membrii UNPR - primari și consilieri

Fuziunea PMP cu UNPR continuă să producă deranj printre membrii vechiului UNPR deoarece aceștia nu s-au împăcat încă cu gândul că partidul a fost aruncat la groapa de gunoi cu atâta ușurință.Cei mai mulți nemulțumiți arată cu degetul spre președintele Valeriu Steriu, cel care, mai întâi, ar fi „vândut” partidul, după care a chemat organizațiile din țară și le-a pus în fața faptului împlinit.La nivelul întregii țări, sunt membrii UNPR care au acceptat decizia formațiunii politice fără nicio problemă, însă există și nemulțumiți care au pornit un adevărat război de salvare a UNPR de la dispariția de pe scena politică.Nici la Constanța lucrurile nu stau ca pe roze, dovadă fiind faptul că, recent, senatorul Marian Vasiliev le-a atras atenția colegilor din UNPR să nu cadă în plasa fuziunii până ce instanța de judecată nu se va pronunța în acest sens.„În județul Constanța și posibil și în restul țării, membrii UNPR au primit un mesaj prin care li se cerea imperativ ca până vineri să depună adeziune la un alt partid. Vreau să le transmit colegilor UNPR din România să evite orice capcană. Până când justiția emite o hotărâre definitivă, publicată în Monitorul Oficial, UNPR există, iar primarii și consilierii sunt membri UNPR. Legea 393/2004 , art. 9, pct. 2, al h1 prevede că pierderea calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales duce automat la pierderea calității de consilier local sau județean. Singurii care pot depu-ne adeziune la un alt partid fără să își piar-dă mandatul sunt parlamentarii, pe care chiar îi rog să facă publice adeziunile eventuale la un alt partid, în numele transparenței și corectitudinii politice”, a transmis singurul parlamentar pe care UNPR îl are la Constanța, senatorul Marian Vasiliev.În ceea ce privește funcțiile de primari din județul Constanța, în urma alegerilor din 5 iunie, UNPR a câștigat două posturi prin primarul Dorinela Irimia de la Saraiu și primarul Niculae Stan, de la Pecineaga, plus câteva funcții de consilieri locali.În altă ordine de idei, membrii UNPR nemulțumiți de fuziunea cu PMP nu vor să se predea așa ușor și s-au alăturat demersului juridic inițiat de senatorul constănțean Marian Vasiliev.„Am depus la Tribunalul București o cerere de intervenție prin care am solicitat anularea fuziunii dintre UNPR și PMP. Precizez că nu este un demers împotriva unei persoane sau a unui partid. Este un de-mers în numele miilor de membri UNPR care nu au fost consultați. Când decizi desființarea unui partid (asta înseamnă fuziune prin absorbție - radierea din Registrul Partidelor Politice) îl întrebi și pe membrul simplu de partid din cel mai mic și îndepăr-at sat. Pentru că acel membru simplu de partid a muncit, a fost jignit de multe ori în campanie, a fost alături de cei care astăzi sunt consilieri, primari, deputați sau senatori. Nu mă deranjează un partid sau altul. Nu am o problemă cu alte partide. Problema mea este cu partidul meu. Partid în care deciziile s-au luat fără ca măcar un delegat dintr-un județ să aibă dreptul la cuvânt. Sau să voteze”, a transmis senatorul Marian Vasiliev.Contactat telefonic, fostul consilier local al UNPR, Vasile Roșu, actualmente prim-vicepreședintele la PMP Constanța, după fuziune, a confirmat faptul că și-a depus adeziunea la PMP.„Eu mi-am depus deja adeziunea la PMP. Nu pot avea funcția de prim-vicepreședinte în partid și să fiu membru în alt partid. Mi s-a părut corect să procedez așa și să devin membru cu acte în regulă la PMP”, a declarat Vasile Roșu.