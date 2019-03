Senatorul Ion Popa, de la ALDE, rupe tăcerea despre alianţa cu PSD. „Este inexistentă la Constanța“

Senatorul Ion Popa, de la ALDE, rupe tăcerea despre alianța cu PSD. „Este inexistentă la Constanța“

Președintele Organizației Județene a ALDE Constanța, senatorul Ion Popa, a dezvăluit, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că la Constanța nu există absolut nicio colaborare cu PSD Constanța, cu toate că la nivel național există o Alianță PSD- ALDE. La rândul lui, și președintele organizației municipale ALDE Constanța, Gabriel Daraban, a confirmat proasta colaborare cu cei de la PSD Constanța.







„Este un obicei de-al lor, pe care îl au de 20 de ani. Ei nu colaborează cu nimeni. Doar când au ei vreun interes“, a spus Gabriel Daraban.







„Eu nu am absolut nicio comunicare cu șefii PSD de la Constanța. Aș vrea să-i rog pe liderii PSD de la Constanța ca atunci când sunt întrebați la centru care este relația cu ALDE la Constanța să spună adevărul, pentru că minciuna are picioare scurte. Eu acuma sunt foarte realist, dânșii sunt în altă zonă, sunt mult mai puternici, mult mai influenți, au la dispoziție toate structurile din județ, bani mulți. Nu mă compar eu cu dânșii. Dar ținând cont de faptul că există o alianță de guvernare, la nivel național, mă gândeam că poate fi și o minimă colaborare la nivel județean“, a declarat Ioan Popa.

El a mai adăugat că județul Constanța este condus de PSD aliat cu PMP și PNL.







„În Constanța, PSD are alianță cu toată lumea, mai puțin cu ALDE. De aceea vreau să se știe că, la Constanța, ALDE merge pe propriile picioare, neavând nevoie de PSD“, a mai adăugat parlamentarul ALDE.







Întrebat dacă situația din teritoriu este cunoscută și de liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, Ion Popa a răspuns afirmativ dar a explicat că Tăriceanu știe de la Dragnea că, la Constanța, relațiile dintre cele două filiale funcționează foarte bine, ceea ce nu este adevărat.







„Din păcate, cei de la PSD Constanța nu au învățat nimic din toate nenorocirile care s-au întâmplat în anii trecuți, aici. E treaba lor cine e lider la Constanța, Felix Stroe, Horia Țuțuianu, eu nu am vorbit cu niciunul, iar pe Decebal Făgădău nu îl cunosc. Am făcut toate eforturile, am venit cu sufletul deschis, am vrut să colaborăm. Nu s-a putut. Înțeleg că șefii de la PSD Constanța, față de mine, sunt undeva în stratosferă”, a mai adăugat Ion Popa.







Doi constănțeni, pe lista pentru europarlamentare







Tot în cadrul conferinței de vineri, senatorul Ion Popa a spus că organizația pe care o conduce este pregătită pentru alegerile europarlamentare.







„Suntem pregătiți de campania electorală care va urma. La nivel național, în Biroul Politic Central am votat lista pentru europarlamentare. Constanța are doi reprezentanți, pe domnul Gabriel Daraban și domnul Bogdan Tănase. Procentul pe care și l-a asumat ALDE este de 15% la nivel național. După calculele mele, vom avea 5-6 eurodeputați“, a spus senatorul Ion Popa.







„Constanța trebuie să aibă reprezentanți pe listă. Suntem un oraș cu un interes major în context național“, a adăugat și Gabriel Daraban.

„Sperăm într-un rezultat cu două cifre, așa cum a spus domnul președinte“, a adăugat și liderul tinerilor din ALDE Constanța, Bogdan Tănase.