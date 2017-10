Senatorul Gigi Chiru strânge semnături pentru candidatura la Primăria Constanţa

10

CHIRA CHIRALINA

Acest politicianist de duzina , semidoct si candidat la puscarie , nu intelege ca vremea unora ca ALDE Chiru si Banias a cam trecut . In acest an , electoratul are ocazia sa demonstreze ca a invatat ceva , si ca stie sa deosebeasca politica de politicianism , ca a inteles faptul ca politicianismul , cu ajutorul votului nostru , a transformat institutiile si serviciile publice , din mijloace pentru realizarea binelui public ,in mijloace pentru realizarea intereselor personale . Trebuie sa fim constienti de faptul ca cine voteaza cu coruptii , cu traseistii si cei cu dosare penale , nu vor fi victimele faptelor acestora dupa ce vor fi alesi , ci complicii lor . Trebuie sa eliminam pe toti cei care sunt urmariti penal , trebuie sa decidem confiscare integrala a averilor celor care au inselat asteptarile electoratului si au incalcat legea . Sunt prea multi cei care au ajuns sus , fara ca ei sa justifice prin munca si rezultate ca merita pozitia pe care noi i-am propulsat . Oamenii nu vor reusi niciodata sa faca o lume mai buna decat suntem noi insine .