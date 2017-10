Senatorul Gigi Chiru oferă o excursie la Bruxelles. Iată ce trebuie să faci!

Senatorul Gigi Chiru, președintele organizației județene Constanța a Partidului Democrat Liberal și co-președintele ACL Constanța a lansat o provocare tinerilor din partid.Parlamentarul a lansat un concurs care are ca premiu o excursie de trei zile la Bruxelles, la parlamentul European, în perioada 3-5 decembrie 2014.Pentru a câștiga, tinerii din PDL trebuie să scrie un eseu cu tema „România mea, România de mâine”, în care să spună viitorului președinte al României ce soluții au pentru o Românie mai bună, România viitorului, România, așa cum o doresc pentru ei și pentru copiii lor. Eseurile sunt așteptate până pe 29 septembrie la ora 17.00. Ele trebuie să atingă următoarele subiecte: soluții pentru o Românie mai bună, cum ar arată România de mâine prin ochii tinerilor, problemele pe care România le are și pe care viitorul președinte ar trebui să le rezolve în cel mai scurt timp.„Mai mult decât atât, lansez această provocare tuturor tinerilor Constanței. Aștept eseurile oricărui tânăr constănțean, afiliat sau neafiliat politic, pe adresa de email concurs.bruxelles@gmail.com. Arătați că tinerii Constanței sunt creativi, că au idei și inițiativă și că reprezintă cu adevărat viitorul acestei țări. Demonstrați că știți cum vreți să fie România, că aveți soluții pentru o Românie mai bună, o Românie europeană. Mai mult decât atât, vom trimite lucrările voastre viitorului președinte al țării, în prima zi de mandat. Fiți responsabili pentru viitorul vostru, pentru viitorul României!”, a mai spus senatorul Gigi Chiru.Lucrările trebuie să aibă maximum două pagini format A4, Times New Roman 14 (maximum 1000 de cuvinte).