Senatorul Gigi Chiru îşi taie singur craca de sub picioare? O propunere legislativă surprinzătoare!

Senatorul Gigi Chiru își taie singur craca de sub picioare? O propunere legislativă surprinzătoare!

Deținuții ar putea să nu mai beneficieze de posibilitatea de a-și reduce perioada de detenție cu 30 de zile pentru fiecare lucrare științifică, invenție sau inovație brevetate, potrivit unei inițiative legislative pentru modificarea legii privind executarea pedepselor depuse la Senat.Inițiatorii susțin că actuala lege a executării pedepselor stimulează impostura și permite fentarea pedepselor privative de libertate și că simpla activitate de creație în penitenciar nu garantează că atitudinea antisocială a persoanei se va schimba în bine.Cei 15 parlamentari care au inițiat proiectul cer modificarea cadrului legal de executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate. Ei susțin că, în baza actualei legislații, au fost eliberați condiționat cei mai mulți falși cercetători științifici și scriitori de ocazie condamnați pentru acte de corupție în ultimii ani.„Sunt o sumedenie de politicieni de vârf, fotbaliști sau îmbogățiți ai vremii care, odată ajunși la închisoare, și-au descoperit talente literare și științifice nebănuite și au reușit, fiecare, în doar câteva luni, să publice mai multe cărți decât tot Institutul Cultural în câțiva ani. Este inadmisibil ca acești oameni condamnați pentru corupție să beneficieze de o lege lacunară care le permite să se întoarcă mai repede la averile obținute prin furt și să ne dea apoi lecții de moralitate și bună creștere”, se spune în expunerea de motive a proiectului de lege.Proiectul urmează a intra în dezbaterea Senatului în sesiunea care începe în februarie. Camera Deputaților este camera decizională.Potrivit unor date transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor, la solicitarea Ministerului Justiției, în perioada 2013-2015, 188 de deținuți au scris și publicat peste 400 de cărți.După cum am menționat anterior, proiectul de lege a fost inițiat de 15 par-lamentari, printre care se află și senatorul Colegiului 4 din Constanța, Gigi Chiru. Despre acesta se cunoaște faptul că are două dosare penale pe rolul instanțelor.În primul dosar, Gigi Chiru a fost trimis în judecată, în 2012, de procurorii Parchetului Tribunalului Constanța. Potrivit rechizitoriului procurorilor, acesta a tipărit, prin Fundația Umanitară Christian Gigi Chiru, al cărei președinte era, 24.000 de bonuri valorice medicale pe care le-a trimis prin poștă alegătorilor din municipiul Constanța, în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie 2012. Potrivit anchetatorilor, 11.111 dintre cele 24.000 de bonuri valorice medicale tipărite au fost decontate la farmaciile cu care Fundația Umanitară Christian Gigi Chiru încheiase protocoale de colaborare. În plus, senatorul este urmărit penal și pentru luare de mită și spălare de bani, pentru că, în 2010, când era șeful Inspectoratului în Construcții Sud-Est, ar fi cerut mită 1,5 milioane de euro pentru a favoriza un grup de firme într-un proiect de construcție de parcuri eoliene în Dobrogea, potrivit DNA.În ambele cazuri, Gigi Chiru susține că este nevinovat și luptă prin instanțe să-și dovedească nevinovăția.Cum a ajuns Gigi Chiru să fie semnatar al unei asemenea inițiative legislative este greu de înțeles. Ori acesta a semnat fără să citească propunerea colegilor, ori speră să câștige în instanță cele două procese și să nu ajungă după gratii, ori a semnat cu bună credință mizând pe faptul că este o primă demonstrație de nevinovăție, dar și un avantaj în fața magistraților care-l judecă și unde trebuie să-și prezinte apărarea. Un lucru este însă cert! În caz că senatorul va ajunge la închisoare, se poate spune că și-a tăiat singur craca de sub picioare!