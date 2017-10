Senatorul Gigi Chiru, interpelare la ministrul Sănătăţii

Senatorul Gigi Chiru, interpelare la ministrul Sănătății

Senatorul Gigi Chiru a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu, în care s-a referit la înființarea unui spital de pediatrie în Constanța.În document, parlamentarul constănțean a subliniat faptul că orașul Constanța are nevoie de un spital de pediatrie care să deservească mai multe județe și să îndeplinească rolul de spital regional și care să vină în ajutorul cetățenilor.„Singura unitate sanitară care deservește județul, și nu numai, este Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Cazurile mai grave sunt trimise la spitalele din București pentru că secția de Pediatrie este neîncăpătoare pentru toate cazurile de tratament care vin”, i-a spus senatorul Chiru ministrului Bănicioiu.Parlamentarul susține în interpelare că sistemul public de sănătate pierde, la Constanța, „lupta” cu sistemul privat. Părinții, fie că au bani sau nu, preferă să își trateze copiii în clinicile sau la cabinetele private, mai ales din cauza neîncrederii pe care o au în sistemul de stat.„Aceasta nu este o situație normală într-un stat în care se plătesc asigurări de sănătate. Sănătatea este un drept la care oricine, dar mai ales copiii, trebuie să aibă acces. Constanța are nevoie de un spital de pediatrie, aceasta fiind, în opinia mea, una dintre cele mai mari probleme ale județului. Copiii din Constanța au dreptul la sănătate, au dreptul la viitor!”, se mai arată în interpelare.În acest context, prin intermediul interpelării, senatorul Chiru i-a adresat ministrului Bănicioiu întrebări la care a solicitat răspunsuri în ceea ce privește strategia Ministerului Sănătății de a construi un spital de pediatrie la Constanța, precum și numărul de sesizări primite de către Ministerul Sănătății referitoare la secția de pediatrie a Spitalului Clinic Județean Constanța. De asemenea, parlamentarul constănțean îl întreabă pe ministru când a efectuat ultima vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În opinia senatorului Chiru, Spitalul Județean din Constanța, cu tot efortul zilnic al personalul medical și al pacienților, rezistă eroic, având în vedere modul de avarie în care funcționează.„La Constanța este absolut necesar să se intervină de la minister mai ales că, observăm cu toții, Consiliul Județean nu face față în a susține activitatea acestei instituții publice. Un spital are rolul de a-i însănătoși pe oamenii care ajung acolo, nu de a crea noi probleme pentru pacienți. Nu ne rămâne decât să sperăm că vom fi feriți de crize majore medicale și de situații de urgență”, a mai precizat senatorul Gigi Chiru.