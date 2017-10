Senatorul Gigi Chiru îl ia la întrebări pe ministrul Varujan Vosganian

Președintele organizației PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru, pare pus pe treabă și nu ratează niciun moment în care să nu-i tragă la răspundere pe miniștrii din Guvernul Ponta.După ce luna trecută, a adresat o întrebare ministrului Culturii, Daniel Constantin Barbu, având ca temă „Fondurile alocate patrimoniului cultural din județul Constanța și Cazinoului Constanța”, ieri, Chiru l-a luat la întrebări și pe ministrul Economiei, Varujan Vosganian.Astfel, el l-a luat la rost pe Vosganian, de această dată, tema fiind suma repartizată județului Constanța în urma majorării redevențelor. În acest context, parlamentarul a solicitat din partea ministrului răspuns scris și verbal.„Guvernul susține ideea de majorare a redevențelor, inclusiv pentru companiile din domeniul petrolului, gazelor naturale și energetic. Așa cum am precizat în nu-meroase rânduri, taxarea compa-niilor care folosesc resursele naturale din anumite zone ale României ar trebui să aducă avantaje lo-cuitorilor din acele zone. Spre exemplu, județul Constanța deține importante resurse naturale și are un imens potențial, fiind zona în care urmează să se dezvolte numeroase activități de exploatare a resurselor și a parcurilor eoliene. De altfel, investitorii în acest domeniu beneficiază de ani buni de resursele județului Constanța și au venituri considerabile. Este adevărat, locurile de muncă pe care aceste companii le oferă locuitorilor județului sunt foarte importante, însă consider că județul ar trebui să primească mai mult de pe urma exploatării resurselor sale naturale pentru că trăiesc într-un mediu afectat din cau-za activității acestora”, se spune în docu-mentul transmis de senatorul Gigi Chiru către ministrul Varujan Vosganian.Pe de altă parte, Chiru i-a adus la cunoștință lui Vosganian și faptul că locuitorii din Constanța plătesc una dintre cele mai scumpe gigacalorii din țară.„Cred că știți, constănțenii plătesc cea mai mare gigacalorie. De asemenea, consider că este binecunoscută problema taxei de habitat de 10 lei pe lună de cap de locuitor pe care locuitorii Constanței trebuie să o plătească. Există, totodată, probleme în ceea ce privește încălzirea în mai multe zone din județ, cum ar fi orașul Mangalia”, se mai spune în document.Având în vedere cele expuse, senatorul Chiru îi cere ministrului Vosganian să răspundă dacă înțelege să fie solidar cu locuitorii județului Constanța, care sunt afectați de activitățile companiilor energetice, respectiv, dacă este de acord să aloce o cota parte din redevențele încasate în urma activităților desfășurate în județul Constanța și în zona economică a Mării Negre (pe modelul statului Alaska, Emiratele Arabe Unite și a unor state din Europa), pentru acoperirea costurilor ocazionate de încălzirea pe timpul iernii.Pe de altă parte, Chiru nu se mulțumește numai cu un răspuns la această întrebare, el solicitând, în eventualitatea unui răspuns pozitiv, să specifice care ar fi valoarea sumei alocate fiecărui locuitor al județului Constanța.