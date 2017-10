Senatorul Gigi Chiru acuză Guvernul Ponta că vinde viitorul copiilor din România

1

senatorul melcilor fierți

Dl Chiru combate bine , dar omite sa spuna ca multe din aspectele enumerate da dansul nu ar exista sau ar fi diminuate daca PDL reusea cat timp a fost la guvernare sa faca legile necesare pentru confiscarea averilor ilicite , pentru o mai buna lege electorala, pentru dezvoltare economica , progres si prosperitate . O fi electoratul needucat , dezinformat , dar are bun simt , un instinct care-l face sa sanctioneze in final demagogia , mediocritatea si coruptia manifestata de catre toate partidele intr-o masura mai mare sau mai mica . Si USL va avea curand soarta PDL . Problema e , ce se va intampla dupa venirea altui guvern la putere . In mod sigur nu se va intampla nimic bun . Va fi doar o schimbare de false elite care vor urmari doar propriile lor interese . In Romania nu exista la ora actuala forte capabile sa realizeze progres economic si prosperitate . Toate partidele au invatat o lectie practicata cu succes de sute de ani : guvernele rezolva totul prin imprumuturi si afaceri in folosul oligarhiei si taxe si impozite pe spinarea cetatenilor pentru a mentine aparatul birocratic si opresiv al statului . Politicianistii nostri au acelasi discurs pe care l-a avut catavencu : " Industria noastra economia n.n.) e admirabila , e sublima , putem zice , dar lipseste cu desavarsire .Sotietatea noastra dar , noi , ce aclamam ? Noi aclamam munca , travalui , care nu se face deloc in tara noastra ".Observam , si nu pentru prima data ca toti marii nostri politicianisti ca Tararache , Chiru , Alex.Mazare , Eduard Martin si altii ca ei , cum ajung in Parlament se pricep si se ocupa de probleme la nivel national si european , dovedindu-se incapabili sa faca ceva pentru cei care i-au ales . De altfel nici n-au ce sa faca in feuda lui Mazare si Constantinescu , ambii dovedindu-se de neclintit , si nu datorira : calitatilor lor ci neputintei asa zisilor adversari de fatada cu care fac afaceri . Noi ce sa zicem . Nepricepandu-ne la versuri ne limitam la proza si zicem ca Ipingescu : " Ei bravos ! Imi place ! bine combateti reactiunea , nu pot sa zic , stii colea romaneste . Sa va ajute Dumnezeu ca sa scapati poporul de ciocoi ".