Senatorul Gheorghe David a demisionat din PDL şi va activa în grupul PSD

Senatorul Gheorghe David a demisionat din PDL și va activa în grupul PSD

El și-a motivat decizia prin faptul că a avut o colaborare foarte bună cu senatorul PSD Ilie Sârbu, ambii fiind membri ai Comisiei pentru agricultură din Senat, și a precizat că nu are niciun reproș la adresa foștilor săi colegi de partid.„Am anunțat trecerea mea la PSD. Am încheiat o activitate într-o echipă, dar o voi continua în alta. La alegerea pe care am făcut-o a contat foarte mult buna mea relație cu Ilie Sârbu și cu alți colegi din PSD cu care am colaborat', a declarat presei, marți, senatorul de Timiș Gheorghe David.Potrivit Agerpres, în ultimele trei luni, PDL Timiș a pierdut mai mulți parlamentari: senatorii Gheorghe David și Gheorghe Ciobanu, ambii trecând la PSD, precum și deputatul Marius Cristinel Dugulescu, care a avut un parcurs ezitant spre PNL, după care a renunțat, dar nu a fost reprimit de PDL.De asemenea, primarul Timișoarei Nicolae Robu, care a candidat din partea USL, a declarat la învestire că va colabora cu senatorul PDL Dorel Borza, care, de altfel, l-a și votat la scrutinul din 10 iunie.