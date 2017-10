Senatorul Dorel Constantin Onaca, împreună cu cetăţenii Constanţei

Senatorul Dorel Constantin Onaca, împreună cu cetățenii Constanței

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Întâlnirile candidatului PD-L pentru funcția de primar al municipiului Constanța sunt așteptate cu nerăbdare de către cetățenii orașului. În cartierul Inel 2, echipa formată din senatorul Dorel Constantin Onaca, avocatul Popescu Ion, candidatul PD-L la funcția de președinte al Consiliului Județean, și majoritatea candidaților la funcțiile de consilieri municipali din partea PD-L au susținut un dialog cu locuitorii acestui cartier. Senatorul Dorel Constantin Onaca le-a prezentat participanților, programul viitoarei administrații locale PD-L, „Solidaritate pentru Constanța”, program care se constituie într-o alternativă reală pentru scoaterea Constanței din impasul social-economic în care se află în urma celor opt ani de administrare Mazăre. Tinerii, persoanele vârstnice și agenții economici, rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă aceștia vor constitui priorități ale viitoarei formule administrative portocalii, le-a spus senatorul Dorel Onaca celor prezenți. Soluțiile integrate, pe care viitoarea administrație locală le va aplica, pe baza unor proiecte concepute de specialiști, vor deschide porțile finanțării acestor proiecte din fondurile europene, fonduri care le-au fost interzise constănțenilor de către actuala administrație locală. Programul „Solidaritate pentru Constanța”, pe care senatorul Dorel Constantin Onaca îl supune atenției electoratului constănțean, este primul program de solidaritate socială pe care un partid politic îl oferă cetățenilor Constanței aflați intr-un impas social major. „Constanța și constănțenii au nevoie de bani, au nevoie de locuri de muncă bine plătite care să le asigure un trai decent lor și un viitor sigur copiilor lor. Până acum, orașul și împrejurimile sale, de la Agigea până la Palazu, au fost împânzite de super și hipermarketuri,de mall-uri care mai de care mai pretențioase și mai pline de minunile și bunătățile societății de consum occidentale! Toate acestea, bune de altfel într-o societate modernă, nu sunt decât o himeră destinată pentru adunat voturile constănțenilor! Esența traiului civilizat, la standarde occidentale, îl constituie crearea locurilor de muncă și nu afișarea opulenței, interzisă bieților noștri concitadini care și-au pierdut locurile de muncă de-a lungul celor opt ani în care Mazăre a girat o administrație locală păguboasă pentru ade-văratele interese ale celor care i-au acordat încrederea prin votul lor” - le-a spus senatorul Dorel Con-stantin Onaca celor prezenți, detaliindu-le apoi modalitățile pe care le vizează, prin programul său, „Solidaritate pentru Constanța”, pentru sprijinirea agenților eco-nomici care intenționează să investească în infrastructura industrială generatoare de locuri de muncă plătite la standarde cât mai apropiate de cele occidentale. „Orașul este plin de bannere și alte categorii de afișaj electoral în favoare lui Mazăre și a lui Nicușor Constantinescu. Ceilalți candidați am fost restrânși într-un spațiu de afișaj nesemnificativ. Prin conținutul tuturor afișelor pesediste, constănțenii sunt îndemnați să voteze fie pentru tineri, fie pentru bătrâni! Dar până acum, pentru cine am votat, frați constănțeni?! Pentru marțieni sau venusieni?! De ce acum, după opt ani de amăgiri și minciuni, actualul primar și cei care-l înconjoară scot de la naftalină aceleași promisiuni deșarte?! N-au construit o singură casă în opt ani, iar acum se angajează să construiască cu miile într-un singur an! Cine să-i mai creadă, că eu unul nu pot?!”- și-a exprimat senatorul Onaca indignarea pe deplin justificată în fața cetățenilor din cartierul Inel 2, prezentând în continuare și situația economică dezolantă în care se află zecile de mii de șomeri din Constanța, ajunși în această situație din cauza indolenței administrației actuale. Pe tot parcursul alocuțiunilor susținute de către candidatul PD-L la funcția de primar al municipiului Constanța, senatorul Dorel Constantin Onaca, și avocatul Popescu Ion, candidat al PD-L la funcția de președinte al Consiliului Județean, mulțimea de cetățeni au aclamat intervențiile acestora și și-au manifesta dezaprobarea față de minciunile cu care au fost amăgiți timp de opt ani, de către actuala administrație locală. Apelativele sonore: „Jos Mazăre!; Onaca - primar!; Popescu - la județ; Rușine Nicușor Constantinescu! - devin din ce în ce mai frecvente și sunt exprimate cu vehemență crescută la fiecare din întâlnirile pe care senatorul Dorel Constantin Onaca le are cu locuitorii Constanței.