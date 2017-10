Senatorul Dan Şova scapă de arestare

1

NESIMTIRE LA NIVEL INALT

OARE CUM POATE UN OM SA FIE ATAT DE RIDICOL, NESIMTIT SI LIPSIT DE DEMNITATE CA SA AJUNGA SA SE DEA IN SPECTACOL, DE F PROST GUST, PT A SCAPA DE JUSTITIE. ACEST SOVA ,UN PUSTI TALHAR SI PARVENIT VREA SA-L "DRIBLEZE "PE DUMNEZEU CU UN SPECTACOL DE MAHALA .SPECTACOL LA CARE PARTICIPA SI O TOANTA GRANITICA CARE IL UNGE PE FRUNTE CU ULEI DE RAPITA. TALHARUL ASTA ISI INCHIPUIE CA DUMNEZEU L-A AJUTAT. NU, MAI PROSTULE, COLEGII TAI SI EI HOTI TE-AU SALVAT PT MOMENT PTCA LE ESTE FRICA PT PIELEA LOR. A RAS DE TINE SI DE IMPOSTOAREA AIA CARE TE-A "MIRUIT" O TARA INTREAGA. AI FOST DE UN RIDICOL EXTREM SI IN PLUS NU AI OBTINUT DECAT O SCURTA SUSPENDARE. NU VA ESTE RUSINE VOUA TALHARILOT DE TEAPA LUI VOSGANIA, MAZARE,HAGI SA-L BATJOCORITI PE DUMNEZEU ,SA-L BAGATI IN JOCUL VOSTRU MURDAR,? DUPA MUTRA PE CARE O AI, CRED CA PE VREMEA IMPUSCATULUI AI FI FOST CAPABIL SA O TORNI SI PE MAICA-TA ........JAVRA POLITICA. ASTEPT CU MARE NERABDARE COMENTARIUL LUI BANCIU.