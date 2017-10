Senatorul Chiru cere explicaţii ministrului Energiei pe tema gigacaloriei de la Constanţa

4

Agent provocateur

Ai un punct pentru comentariu si ti-as mai da inca 10. Da-mi voie sa te completez. Am urmarit mult timp politica locala a PDL-ului. Fie ca au fost la guvernare sau in opozitie,pedeleii au facut patru treburi "serioase" pentru Constanta: 1-interpelari,2-alegeri interne,3-comunicate de presa si 4-numirea sefilor la deconcentrate. Asta este toata activitatea lor ,fie ca se afla la guvernare sau nu. Cand Basescu le-a spus ca partidul trebuie sa se gandeasca si la epoca post-Basescu,a stiut el ceva. Imi aduc aminte ca in toata activitatea lui de sef la judeteana de partid,Mircea Banias a dat un singur comunicat de presa prin care tov. Mazare(Polkovnik in PSD si prim-secretar al Sfatului Popular Constanta) a fost atentionat ca orasul nostru are cateva obiective turistice.A fost o "interpelare" tovaraseasca. In al doilea rand,acest partid(si toata opozitia in general) nu are o gazeta locala,o televiziune sau cel putin o pagina de internet serioasa.As dori sa citesc un comentariu politic facut de opozitia locala,de un intelectual,de un jurnalist etc. Avem parte de o liniste "constructiva" si o "coabitare pasnica" ca intre tovarasi cu un inalt simt patriotic si revolutionar.Sa nu-mi spuneti ca ziarul Cuget Liber este ziarul opozitiei ca nu va cred. Ziarul Cuget Liber "se culca" cu cine plateste.

Senatorul melcilor , Chiru , a mai cerut asta si in alte imprejurari .De data asta a facut o interpelare,Dl Chiru este un temut interpelator,la fel...