Senatorul Alexandru Mazăre a demisionat din PSD

Sobolanii fug primii cand se scufunda corabia

Demisia senatorului mazare(inlocuirea majusculei este intentionata)si trecerea lui in tabara lui Geoana este pretul platit pentru libertatea clanului mazare. In zilele urmatoare vom vedea si demisiile celorlati senatori psd de Constanta. Am sperat cu totii ca DNA ne va scapa de cancerul care macina orasul dar constat ca faptele pentru care sunt cercetati sunt niste gainarii usor de demontat in instanta de un avocat mediocru iar dosarele serioase sunt doar mijloace de presiune tinute la sertar. Singura noastra sansa ramine amaratul ala de vot, asta daca nu se va intampla ca anii trecuti cand contracandidații lui mazare erau doar niste paiate care mimau lupta pentru voturile consantenilor.