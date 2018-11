Senatorul Adrian Țuțuianu: "Sancțiunea de excludere din PSD este abuzivă"

Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus luni din PSD, a infirmat o eventuală colaborare sau înscriere în formațiunea politică a lui Victor Ponta.Întrebat despre o posibilă colaborare sau negociere la nivel parlamentar cu partidul lui Victor Ponta, Țuțuianu a spus:„Nu am ieșit cu o scrisoare că vreau să mă duc la Victor Ponta. Îl respect pe Victor Ponta. A fost un premier bun. Dar nu este scopul meu să merg în altă parte, să merg la partidul lui Victor Ponta”, a afirmat Țuțuianu, citat de Agerpres.El a precizat că va contesta în instanță decizia Comitetului Executiv Național al PSD de a-l exclude din partid.„Voi contesta la Comisia de etică, dar nu am nicio speranță de la Comisia de etică atât timp cât președintele ei, domnul Iordache, s-a pronunțat ieri pentru excluderea mea. Este ca și când te-ai duce în fața unui judecător care s-a antepronunțat. Dar procedural voi parcurge acest pas. Voi vedea apoi când este Congresul și voi merge la instanța de judecată. În instanță voi arăta două lucruri: în primul rând, că n-am încălcat disciplina de partid și că am discutat în interior despre probleme care țin de viața de partid și de guvernare și, în al doilea rând, voi dovedi că această sancțiune este una abuzivă, care încalcă norme democratice fundamentale prevăzute de Legea partidelor politice și de Statutul PSD”, a adăugat Țuțuianu.În opinia sa, va face istorie modul de excludere a sa din partid și a lui Marian Neacșu, secretar general al PSD.„Precedentul e atât de periculos, astfel încât colegii mei vor trebui să gândească mult la ce vor spune în ședințele de partid”, a susținut Adrian Țuțuianu.El a menționat că, în urma excluderii sale din PSD, este evidentă iminenta pierdere a funcției de vicepreședinte al Senatului.„De când am semnat scrisoarea știam că va începe un război de uzură. Nu am crezut că mijloacele vor fi atât de murdare. Dar eu cred că ceea ce am făcut este corect. Viabilitatea scrisorii se va dovedi în perioada următoare. PSD se află pe un drum greșit. PSD a uitat care sunt prioritățile adevărate ale guvernării. Nu discutăm deloc despre infrastructură, nu discutăm deloc despre economie, despre finanțe. Discutăm tot timpul despre justiție, stat paralel și excluderi din partid. Asta este inacceptabil pentru un partid politic care a făcut întotdeauna o guvernare foarte bună”, a spus Țuțuianu.El a mai adăugat că și ceilalți semnatari ai scrisorii vor fi excluși.„Rând pe rând, vor fi executați sub un pretext sau altul și poate că chestiunea asta va da de gândit și altora. Era prea mult pentru o singură zi, o singură ședință. Totuși gândiți-vă că a fost eliminat din partid numărul trei - secretarul general Marian Neacșu - și a fost scos din partid singurul vicepreședinte care a avut concurență. Nu sunt lucruri mărunte. Sunt vicepreședinte regional, președinte de organizație. Era prea mult să mai execute azi pe cineva. Dar, la următoarea ședință, sub un pretext oarecare, unul dintre cei care a semnat scrisoarea o să fie exclus”, a explicat senatorul.