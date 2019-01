Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din partid: „Voi construi o alternativă la PSD“

Senatorul Adrian Țuțuianu a declarat, ieri, că va construi o alternativă la PSD, neprecizând dacă este vorba de o nouă construcție politică sau dacă se va înscrie în vreun partid. Țuțuianu a spus că a primit oferte de la partidele politice importante, dar a menționat că va anunța decizia lui până la începutul sesiunii parlamentare.„Nu m-am înscris în vreun partid politic, când voi face acest anunț o să fie înștiințată toată lumea”, a spus Adrian Țuțuianu, după ce în spațiul public au apărut informații că urmează să se înscrie în Pro România.El a precizat că nu crede că este eficientă atacarea în instanță a excluderii sale din PSD și a explicat de ce, adăugând că vrea să creeze o alternativă la PSD.„Până la începutul sesiunii parlamentare, voi anunța ce decizie am luat. Am ajuns la concluzia că demersul judiciar nu are niciun fel de eficiență. Să termin un litigiu peste doi ani înseamnă o pierdere de vreme și lucrul ăsta, sigur, mă va costa pe mine, dar poate costa și viața politică locală. A doua chestiune, pot să mă judec doi ani și să dau tot peste Dragnea la PSD peste doi ani și atunci rezultatul unui asemenea demers să fie zero. A treia chestiune, rămân în politica dâmbovițeană și națională, voi construi o alternativă la PSD și sper, mi-am propus, să schimb fundamental lucrurile în ce privește echilibrele politice în Dâmbovița și nu numai”, a afirmat senatorul Adrian Țuțuianu, citat de Agerpres.Acesta a mai spus că s-a delimitat de Liviu Dragnea, dar nu și de primarii și consilierii PSD.Exclus la finalul anului trecut din PSD, Țuțuianu a susținut că poartă discuții cu social-democrații Marian Neacșu, Paul Stănescu, dar că va discuta și cu Gabriela Firea despre planurile sale politice.