Senatorii nu vor ca pedofilii să fie castraţi

Senatorii nu vor ca pedofilii să fie castrați

Comisia juridică a Senatului a respins, ieri, propunerea mai multor deputați PDL care prevedea ca pedofilii care au fost condamnați cu circumstanțe agravante să fie castrați chimic, iar cei eliberați să fie monitorizați prin GPS.Singurul vot în favoarea acestui proiect a fost cel al senatorului PDL Iulian Urban care a dorit dezbateri mai ample asupra legii, precum și invi-tarea reprezentanților Ministerului Sănătății, care să explice dacă se poate aplica o astfel de mă-sură. După ce președintele comisiei, social-democratul Toni Greblă, a spus că legea este „prost făcută” și ar putea încălca drepturile omu-lui, Urban s-a arătat contrariat și a dat exemplu țări precum Polonia și Rusia care aplică astfel de prevederi. „Când ăia violează minori sub 10 ani nu e inuman?”, a replicat democrat-liberalul.Proiectul prevede pedepse cu închisoarea de la 2 la 7 ani pentru pedofilii a căror victime au sub 15 ani și de la 3 la 10 ani în modalitățile agravante. Legea definește modalitățile agravante ale faptei ca fiind cele asupra unui minor care este rudă directă a făptuitorului sau care se află în îngrijirea, ocrotirea, paza sau tratamentului acestuia, precum și pentru faptele săvârșite în scopul producerii de materiale pornografice.Pedofililor condamnați pentru astfel de fapte agravante li se va aplica în timpul detenției și o „pedeapsă suplimentară”, pentru inhibarea pornirilor sexuale, prin castrarea chimică.Mai mult, condamnații acuzați de pedofilie care și-au ispășit și finalizat pedeapsa vor fi în continuare sub supraveghere prin monitorizare GPS.Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului cu raport de respingere. Senatul este prima Cameră sesizată.