Senatorii jurişti au adoptat un proiect privind scăderea pragului de participare la referendum

Senatorii juriști au adoptat un proiect privind scăderea pragului de participare la referendum

Senatorii din Comisia juridică au adoptat un proiect de lege al USL care își propune scăderea cvorumului de participare la referendum de la 50% la 30%.Potrivit Agerpres, proiectul depus de deputatul PSD Florin Iordache și semnat de mai mulți parlamentari USL vizează modificarea Legii referendumului și propune ca un astfel de scrutin să fie validat dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, față de 50% cât este acum prevăzut în actul normativ."Am depus un proiect pentru modificarea Legii 3/2000, Legea referendumului, care conține două noutăți. Prima dintre ele se referă la cvorumul de participare la referendum în sensul ca acesta să fie scăzut de la 50% la 30% și cea de a doua condiție se referă la faptul că rezultatul unui referendum să fie validat dacă nu mai puțin de 25% din populația cu drept de vot s-a pronunțat cu 'da' sau 'nu' în funcție de specificul referendumului, deci, cele două condiții cumulative pentru validarea unui referendum. Dacă păstram numai condiția cu 50% plus 1, ipotetic discutând, la un procent de 30% participare a cetățenilor cu jumătate plus 1 asta însemna că la un procent de 15% plus un vot se putea adopta un referendum. De aceea am introdus cea de-a doua condiție cumulativă ca cvorum de validare a referendumului, minim 25% din cei care participă la un referendum să se pronunțe favorabil la referendum. Se aplică tuturor referendumurilor", declara deputatul PSD Florin Iordache în momentul depunerii proiectului.