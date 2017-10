Senatorii constănţeni au votat pentru secretizarea averilor demnitarilor

Senatorii constănțeni au votat pentru secretizarea averilor demnitarilor

Noua lege de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost adoptată, miercuri, cu 92 de voturi „pentru” și doar un vot „împotrivă”. În calitate de cameră decizională, Senatul a fost ultima „probă” prin care acest proiect de lege a trebuit să treacă înainte de a ajunge pe masa președintelui, pentru promulgare. Dar pentru că legea lasă, în actuala ei formă, Agenția Națională de Integritate fără prea multe prerogative, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Societatea Academică Română (SAR) solicită șefului statului să nu o promulge. Și asta pentru că, așa cum a fost votată de senatori, legea nu mai obligă persoanele care vor candida la funcțiile publice să depună declarațiile de avere și de interese înainte de a fi alese. Vorbim, aici, despre candidații la funcția de președinte al României, cea de senator sau deputat, la aceea de europarlamentar, consilier local sau județean și, nu în cele din urmă, cea de primar. Mai mult, bijuteriile și tablourile demnitarilor au fost băgate la „strict secret”. Cu alte cuvinte, dintr-un soi de solidaritate, politicienii au votat pentru confidențialitatea propriilor averi. Și asta în pofida faptului că vorbim despre persoane alese în funcții prin votul direct al cetățenilor. Referitor la noua formă a legii ANI, Adrian Moraru, directorul adjunct al IPP, dar și Laura Ștefan, coordonator anticorupție în cadrul SAR susțin că ea transformă practic instituția într-un organism cu rol pur decorativ. Astfel, ulterior votului din Senat, Adrian Moraru a declarat: „Partidele au făcut un pact pe această lege. Niciun partid politic nu dorește ca ANI să mai controleze averile demnitarilor”. La nivelul Constanței, senatorii au votat, și ei, pentru noua lege a ANI, participând, astfel, mai mult sau mai puțin voluntar, la reducerea transparenței din sfera averilor și intereselor demnitarilor. Senatorul PDL Mircea Banias, senatorul PSD Alexandru Mazăre și liberalul Puiu Hașotti au votat pentru trecerea legii ANI în actuala formă. În ceea ce privește motivarea acestui vot, parlamentarul democrat liberal Mircea Banias a declarat: „Am votat împotriva acelor amendamente care lasă ANI fără prea multe atribuții pentru că nu am fost de acord cu ceea ce restrânge competențele instituției. Este bine ca lumea să știe (n.r. - din declarațiile de avere și de interese) pe cine alege, deși sunt foarte puțini oameni care știu să caute asta”. Cu toate acestea, la votul final, liderul democrat liberalilor constănțeni a votat „pentru” legea care știrbește autoritatea ANI. „Da, aici este, într-adevăr, un paradox, pentru că am fost împotriva amendamentelor, dar am votat pentru lege pentru că eu cred că avem nevoie de o lege a ANI”, a menționat senatorul. Pe marginea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor, Banias explicase, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, că din punctul său de vedere acestea nu ar mai trebui accesate de oricine, fără autentificarea prealabilă a celor interesați. În ceea ce-l privește pe senatorul PSD Alexandru Mazăre, acesta a refuzat să facă vreun comentariu. Orice fel de co-mentariu, de altfel, pe orice temă, pentru ziarul „Cuget liber”. Aceeași poziție a fost adoptată și de liberalul Puiu Hașotti. Senatorul PNL a refuzat să facă orice declarații pentru ziarul „Cuget liber”. „Nu vă fac nicio declarație indiferent de subiect”, a spus el inițial. Insistând, totuși, pentru a-i afla punctul de vedere în cazul noii legi ANI, el a completat: „Când o să fiți un ziar obiectiv, o să vă răspund”. La final, liberalul a ținut să ne atenționeze: „Și acest dialog nu a avut loc”.