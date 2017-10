Senatorii au adoptat şi OUG de plafonare a pensiilor speciale

Senatorii au adoptat și OUG de plafonare a pensiilor speciale

Senatul a adoptat, în ședința plenului de luni, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 59/2017 privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru anumite categorii socio-profesionale, scrie Agerpres.Pensiile de serviciu se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată, prevede ordonanța.Actul normativ reglementează astfel pensiile personalului MAI, al MApN, al serviciilor de informații, aeronautic civil navigant profesionist, al Corpului Diplomatic și Consular, al Curții de Conturi, auxiliar din instanțe și Parchete, al funcționarilor parlamentari, dar și al membrilor Senatului și Camerei Deputaților.În 4 august, Guvernul a adoptat OUG 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precizând că aceste măsuri erau necesare în contextul în care Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede creșteri anuale semnificative în următorii ani, ceea ce ar fi generat, implicit, actualizarea pensiilor de serviciu cu sume ce ar fi putut produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate.Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat actul normativ cu 81 de voturi pentru, 21 de abțineri și unul împotrivă. Camera Deputaților este for decizional.