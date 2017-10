Senator ALDE: Nu sunt dispus să-i car mapa și nici geanta domnului Tăriceanu

Senatorul Dumitru Pelican a afirmat că nu este dispus "să-i care nici mapa, nici geanta" copreședintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu.El a susținut că s-a autoexclus din ALDE încă de joia trecută și a anunțat acest lucru, în plenul Senatului, pentru că așa este regulamentar.„Este o minciună (excluderea din ALDE — n.r.). Joi, după o emisiune tv, am fost cu un consilier al domnului Tăriceanu, i-am spus toate nemulțumirile mele, că voi face acest lucru luni. Mai aveam să-mi anunț demisia. Am făcut acest lucru, i-am transmis și câteva cuvinte deloc frumoase pentru domnul Tăriceanu, adică niște adevăruri pe care era bine să le știe, dar domnia sa nu a vrut să le creadă. M-au chemat sâmbătă la ședință să stabilim candidații ALDE. Am sms-urile mărturii, dar nu m-am dus pentru că eu plecasem din ALDE joi. Nu stăteam la mâna domnului Tăriceanu pentru că în acest partid nu mai poți să construiești nimic decât cultul personalității propriei sale persoane. Nu mă regăseam în ALDE — greșeli impardonabile și negocierile cu PSD — și cu acea demisie a secretarilor de stat. Acesta este domnul Tăriceanu, se iubește prea mult pe sine, e foarte prețios, narcisismul este într-adevăr o problemă. Îl are domnul Tăriceanu", a afirmat Dumitru Pelican, într-o declarație de presă susținută la Senat, citat de Agerpres.