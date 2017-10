Senatoarea Doina Tudor a fost reținută pentru 24 de ore

Ştire online publicată Joi, 25 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Senatoarea PNL, Doina Tudor, a fost reținută, joi, de procurorii DNA. Tudor a fost scoasă în cătușe după 30 de minute de discuții cu procurorii.Doina Tudor este anchetată în dosarul în care fostul său soț, Daniel George Tudor, este cercetat pentru luare de mită, la data faptei președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ulterior vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară.DNA precizează că, în perioada martie-mai 2013, Doina Tudor l-a ajutat în mod direct pe Daniel Tudor să primească suma de 200.000 de euro (din suma totală de 300.000 de euro primită de acesta), pentru ca el, în calitate de președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, să favorizeze o firmă de asigurări care făcuse obiectul unor activități de control.Miercuri, senatorii au încuviințat cererea DNA de arestare preventivă a Doinei Tudor. 61 de senatori au votat pentru încuviințarea reținerii și arestării, în timp ce 57 de senatori nu au fost de acord cu cererile DNA, potrivit Realitatea.net."Da, cinstită să fiu, mă așteptam și ați văzut și ce declarații am făcut în plen, nu am obligat colegii cu nimic, fiecare a votat cum a crezut sau cum, probabil, sunt indicațiile. (....) Mă așteptam și sunt pregătită, nu am niciun fel de problemă", a afirmat Doina Tudor, după ce Senatul a dat vot favorabil pe cererea DNA de reținere și arestare preventivă în cazul său.