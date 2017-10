Senat: Ședința Biroului permanent nu a mai avut loc

Ședința Biroului permanent al Senatului nu a putut avea loc luni deoarece nu a fost întrunit cvorumul necesar, iar o nouă întâlnire a conducerii acestui for a fost programată pentru lunea viitoare."Ședința de Birou permanent nu a putut să se țină deoarece nu am avut cvorumul necesar, ca atare am reprogramat ședința pentru luni, săptămâna viitoare. Cel puțin doi dintre senatori m-au informat că nu pot veni pentru că sunt în deplasări oficiale care au fost programate cu mult timp înainte de ședința de astăzi, unul este în Luxemburg, celălalt în Grecia. Am discutat cu colegii, unii au opinat să organizăm Birou permanent după alegeri, eu am insistat totuși să facem acest lucru cât se poate de prompt, e adevărat că deja suntem în întârziere și sper ca săptămâna viitoare să putem ține ședința de Birou permanent pentru a sesiza Comisia juridică cu dosarul care ne-a fost înaintat de la Parchet", a declarat președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Tăriceanu a adăugat că, în afară de cei doi senatori care sunt în deplasări oficiale, niciunul dintre cei care au lipsit de la ședința Biroului permanent nu și-a motivat absența.