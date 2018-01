Șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, demis de premierul interimar. Ștafeta, preluată de Ioniță

Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, ieri, decizia de eliberare a chestorului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române, cu rang de secretar de stat. Totodată, premierul interimar a semnat decizia de împuternicire, pentru o perioadă de șase luni, în funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române, cu rang de secretar de stat, a lui Alexandru-Cătălin Ioniță.Bogdan Despescu a transmis mesajul: „Timpul va demonstra că modul meu de acțiune a fost corect”, potrivit digi24.ro. El mai spune că perioada în care a condus Poliția Română a fost plină de provocări, dar că polițiștii și-au făcut treaba exemplar deoarece au fost cazuri dificile pe care polițiștii au reușit să le rezolve, deși s-au confruntat cu deficit de personal.Ambele decizii ale prim-ministrului interimar au fost luate la propunerea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.Decizia vine după ce, în spațiul public, au ajuns o serie de documente din care rezultă fără echivoc faptul că acesta a luat la cunoștință despre dosarul penal înregistrat ca urmare a plângerii depuse de femeia hărțuită de presupusul pedofil Eugen Stan, pila șefului Serviciului Supraveghere Rutieră, cms. șef Vornicu Emanuel Rene.Potrivit reprezentanților Sindicatului Europol, printre acele documente, unul dintre înscrisuri ne arată perfect contribuția pe care șefii din Poliția Română o au, în prezent, în munca de poliție.„Este vorba despre una dintre celebrele rezoluții pe care șefii o aplică pe documente, mai ales atunci când habar nu au ce înscris au în față sau ce trebuie să se întâmple cu el: <>. În aceeași idee, la toate unitățile de poliție din țară, șefi analfabeți funcțional sau juridic, cu stilouri scumpe, pe măsura funcțiilor ocupate, trec, care mai de care, rezoluții de genul: <>, <>, <> sau alte astfel de inepții pe care dacă nu le-ar consemna, sigur nu ar ști polițiștii ce au de făcut. Haosul instituțional a ajuns la cote alarmante în Poliția Română unde în prezent, aproape 50% din funcțiile de șefi sunt ocupate prin împuternicirea (desemnarea) unor ofițeri la conducere pe perioade de 6 luni care nu au niciun fel de răspundere”, a precizat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.Revenind la noul șef interimar al Poliției Române, chestorul principal de poliție Cătălin Alexandru Ioniță, acesta are 41 de ani, este căsătorit și are cinci copii. Din 2016, el este directorul Direcției Generale Anticorupție din MAI. Ioniță este absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza, București“ – Facultatea de Drept, Specializarea Combaterea Criminalității Economice și a urmat studii postuniversitare la Universitatea București – Facultatea de Drept – Criminalistică. El a urmat mai multe cursuri de specializare, iar în 2012 a obținut doctoratul la Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”. În același an, Ioniță a devenit pentru scurt timp șef serviciu la Serviciul de Combatere a Corupției și a Infracțiunilor comise în sfera instituțiilor bugetare din cadrul Direcției de Investigare a Fraudelor, în același an fiind numit director adjunct al Direcției de Investigare a Fraudelor, post ocupat până în 2013.În 2013 – 2014 a fost director adjunct al Direcției de Investigare a Fraudelor, din 2014 până în 2016 director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice, iar din 2016 ocupă funcția de director general al Direcției Generale Anticorupție.