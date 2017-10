Sediu nou pentru conservatorii din Hârşova

1

...exact asta ii trebuie Harsovei!

...este bine ca avem multe partide, ca sunt oameni politici peste tot. Dar cu ce rezultat? Mai sunt sedii de partide in Harsova, in unele....canta cucuveaua, in altele de mai aude zgomotul zarurilor...Politicienii nostru sunt mereu grabiti dupa....ciolane! Nu-i prea vezi la fata. Mereu in Primarie. Iarna, cald, bine; Vara, racoare, si mai bine! Sa inteleg ca acum mai apar unii! sa fie sanatosi! Poate au mai ramas ceva, macar de supt, si pentru ei! Intrebarea este incotro se duce localitatea asta? Nu are nici un viitor. Doar carciumi multe!...ce au facut conservatorii pana acum pentru Tara? ...Ce vor face pentru oras?...Tara o duce greu de tot, orasul aproape ca este o ruina! ...dupa cate limizine cred ca o sa vad deseara pe soseaua Constantei, numai politicienii o duc bine pe lumea asta....