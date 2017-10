Secretarul de stat pentru Afaceri Europene al Franţei atacă dur defilarea lui Mazăre în costum de nazist:

Secretarul de stat pentru Afaceri Europene al Franței atacă dur defilarea lui Mazăre în costum de nazist:

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Conform Realitatea.net, Pierre Lellouche, Secretar de Stat pentru Afaceri Europene, a declarat că modul în care s-a manifestat Radu Mazăre, primarul Constanței, defilând îmbrăcat în militar SS, este absolut scandalos și că este total inadecvat unui ales local al Comunității Europene să se comporte așa. „E o catastrofă, e rușinos și e scandalos din partea unui ales. E primar al celui de-al treilea oraș din România și se plimbă în uniformă de general SS sau de Wehrmacht cu fiul său. Pe ce lume suntem? România e membră a Uniunii Europene. Opriți-vă cu fantomele nazismului. Nici măcar nu e amuzant”, a declarat Lellouche. Întrebat care ar fi fost consecințele dacă se întâmpla așa ceva în Franța, Pierre Lellouche a declarat că Franța are legi speciale pentru astfel de manifestări: „Nu ne amuzăm cu apologia nazismului și a rasismului. Când am fost deputat, am inițiat o lege care dublează pedeapsa în caz de agresiune rasistă sau antisemită. Nu prea am răbdare cu genul ăsta de comportament. Găsesc că nu e bine pentru imaginea României și nu e bine să avem în Uniunea Europeană, a cărei valoare e democrația, aleși care să se poarte așa. N-am răbdare cu extremele și nu cu extreme de asemenea tip”, a conchis Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe.