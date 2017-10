Sebastian Lăzăroiu: Stăm prost la capitolul absorbţia fondurilor europene

Sebastian Lăzăroiu: Stăm prost la capitolul absorbția fondurilor europene

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aplecarea politicianului spre banii care pot fi manipulați mai ușor, super-birocratizarea, lipsa unei monitorizări și a unei strategii coerente pentru absorbția fondurilor structurale sunt, în opinia ministrului Muncii, Sebastian Lăzăroiu, principalele cauze ale gradului mic de absorbție a fondurilor structurale, considerate o șansă importantă pentru economia României."Creșterea firavă a economiei pe care am avut-o s-a datorat în bună măsură banilor europeni. Avem o rată mică de absorbție, dar chiar și așa banii europeni din ultimii doi ani au ajutat economia să își revină. Am avut trei trimestre consecutive de creștere economică, iar banii europeni au însemnat enorm, la fel ca investițiile publice - niciun stat european nu a alocat 7% pentru investițiile publice. Stăm prost la capitolul absorbție. Avem 30 de miliarde de euro pe care până în 2015 ar trebui să-i luăm, iar noi nu am reușit să absorbim decât 3,5%, ceea ce e foarte puțin", a declarat, sâmbătă, ministrul Muncii, prezent la școala de vară de la Sulina, informează Agerpres.Întrebat despre cauzele gradului mic de absorbție a fondurilor structurale, Sebastian Lăzăroiu a susținut că prima dintre acestea "ține de o anumită inerție a politicianului", referindu-se la oameni care au ocupat poziții înalte la un moment dat - miniștri, secretari de stat."Banii europeni se cheltuie cu reguli foarte stricte, se verifică modul în care se cheltuie, în timp ce în cazul banilor din buget nu te întreabă nimeni nimic. Banii din bugetul de stat au putut fi mai ușor "vămuiți" decât banii europeni și toată lumea a preferat să mulgă bugetul de stat și a ignorat banii europeni. Iar asta a fost una din cauze - aplecarea politicianului spre banii care pot fi manipulați mai ușor", a afirmat ministrul Muncii.O altă cauză, în opinia sa, este super-birocratizarea auto-impusă de România, de teama de a nu fi fraudate fondurile, ceea ce a prelungit procesul de absorbție.