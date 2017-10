Sebastian Ghiţă poate merge în Parlament

Sebastian Ghiță poate merge în Parlament

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins interdicția stabilită de Direcția Națională Anticorupție în cazul deputatului Sebastian Ghiță.Sebastian Ghiță are voie să se întoarcă în Parlament au decis judecătorii de la Curtea Supremă.Reamintim că Sebastian Ghiță le-a cerut ajutorul colegilor în conflictul său cu procurorii. El le-a transmis deputaților o scrisoare în care îi cere lui Valeriu Zgonea să sesizeze la Curtea Constituțională un conflict între DNA și Parlament.Sebastian Ghiță declara că s-a luat o măsură neconstituțională împotriva sa, în condițiile în care procurorii DNA i-au interzis să-și exercite funcția de deputat, transmite Digi24.ro.DNA și-a argumentat măsura pe baza unui articol de lege care prevede că o persoană pusă sub control judiciar nu mai are voie să își exercite funcția dacă s-a folosit de ea pentru a încălca legea.