"Se teme pentru soţia sa" / De ce nu o schimbă Iohannis pe Kovesi

"Se teme pentru soția sa" / De ce nu o schimbă Iohannis pe Kovesi

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Udrea a dezvăluit la România TV de ce nu vrea Klaus Iohannis să o suspende pe Laura Codruța Kovesi din funcția de șefă a DNA.Udrea e de părere că președintele Iohannis se teme ca soția sa, Carmen, să nu se aleagă cu un dosar penal."Eu cred că teama domnului Iohannis este față de soția dânsului. Se vorbeste foarte insistent de faptul că doamna Iohannis ar putea avea un dosar penal din partea doamnei Kovesi pentru falsurile în legătură cu casa din Sibiu", a spus Elena Udrea la România TV."Eu am spus că arestarea mea e comandă de la Kovesi și Coldea, azi iese chiar procurorul și confirmă ce am spus eu, că a existat și există încă în DNA o comandă din partea lui Kovesi de a mi se face dosare și de a fi și arestată. Știam cum funcționează Laura Codruța Kovesi și sistemul condus de Coldea, dar să ajungi în ziua în care chiar procurorul să demaște presiunile făcute de Kovesi până și pe mine m-a șocat. Ce aș putea să fac în această țară? cui să mă plâng? Domnului procuror general care o girează peste tot? președintelui, care iese la Cotroceni și în plin scandal spune că nu are niciun motiv să o suspende? Ce poate face un simplu cetățean care are dovada că împotriva lui există o strategie de condamnare? Eu am fost arestată de 2 ori și a treia oară, în 2015, s-a respins cererea de arestare de către Parlament. Nici eu nu înțeleg care mai era miza unui spectacol cu Udrea în cătușe. Kovesi a pus multă patimă în persecutarea mea. De ce să încerci a treia oară să mă arestezi? Este greu pentru un om normal, e greu să se lupte cu un sistem întreg care are instrumentul acesta al cătușelor, în fața căruia nimeni nu suflă. Să sperăm că plenul CSM va lua altă decizie cu privire la procurorii curajoși. Nimeni nu suflă în fața acestor oameni, dânsa poate să pună cătușe oricui dorește, iar un simplu cetățean nu se poate lupta cu un sistem întreg. După mine e de psihiatrie, nu poate fi o simplă invidie, e mult mai mult. Să folosești instrumentele statului doar pentru răzbunare, după mine e un caz patologic. Sunt oameni care chiar și în momentul acesta vă pot confirma. Se spunea că după ce Băsescu își va termina mandatul, Coldea și Kovesi mă vor aresta. Eu cred că forța este teama lui Iohannis pentru soția dânsului, nu-mi explic ce altceva poate să fie, nu cred că Trump l-a sunat pe Iohannis s-o apere pe Kovesi sau ce i-a spus ambasadorul. Domnului Iohannis îi este teamă pt soția dânsului, se vorbește insistent de faptul că doamna Iohannis ar putea să aibă un dosar penal făcut de Kovesi pentru falsul prin care s-au dobândit două din casele familiei Iohannis".Elena Udrea a transmis, după acuzațiile aduse de procurorul Mihaela Iorga la adresa procurorului-șef DNA, că este clar că a fost arestată la comanda Laurei Codruța Kovesi și a lui Florian Coldea, întrebându-se retoric "cine mai poate restabili legalitatea în funcționarea justiției?".