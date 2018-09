Se strâng semnături pentru revenirea la două tururi la alegeri. "Vrem ca în politică să intre oameni noi"

Uniunea Salvați România, Mișcarea România Împreună, alături de mai multe organizații civice, au lansat, ieri, campania de strângere de semnături pentru o nouă inițiativă de reformă a legislației electorale prin care se dorește revenirea la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor sau eliminarea pragurilor electorale pentru alegerile locale și europarlamentare.Președintele fondator al Mișcării România Împreună, Dacian Cioloș, prezent la lansarea campaniei, care a avut loc în Piața Universității, a afirmat că inițiativa propune un cadru legislativ care să permită reînnoirea clasei politice.„În ultimul an și jumătate foarte mulți români s-au convins că România are nevoie de o alternativă viabilă una pozitivă care să construiască în România și lucrurile acestea se pot face cu oameni corecți, cu oameni competenți în politică și cu legi bune. De aceea această inițiativă are ca obiectiv să propună un cadru legislativ care să ne permită ca încet, încet să reînnoim clasa politică și mai ales să facem loc în mediul politic pentru oameni care vin deja cu o experiență profesională, care vin cu o viziune și care știu foarte bine ce au de făcut pentru România”, a precizat fostul premier.La rândul lui, președintele USR, Dan Barna, a susținut că, în momentul în care vor intra oameni noi în politică, România va avea o șansă, marea problemă fiind clasa coruptă și incompetentă.„Marea problemă pe care o are România este vechea clasă politică coruptă și incompetentă care s-a baricadat în spatele zidurilor de la Parlament, în spatele ușilor păzite de jandarmi și în spatele barierelor legislative pe care această inițiativă pe care o pornim astăzi «Oameni noi» încearcă și le va debloca cu siguranță. În România este foarte greu să votezi, în România este aproape imposibil să participi ca simplu cetățean la viața politică. Atât timp cât nu vom rezolva aceste probleme, nu avem nicio șansă să schimbăm actuali lideri de paie sau malefici cu cetățeni onești din societate care chiar vor să contribuie”, a spus Barna, citat de Agerpres.Campania denumită „Oameni noi” este o inițiativă a 17 cetățeni români care este susținută de 26 de organizații civice și patru partide - Mișcarea România Împreună, Partidul Acțiunea Civică a Tinerilor, Partidul Oamenilor Liberi, Uniunea Salvați România.Printre modificările propuse în inițiativa de reformă a legislației electorale se numără revenirea la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, vot preferențial pe liste de partid care permit cetățenilor să voteze persoana și nu lista impusă de partid.De asemenea, se dorește creșterea numărului de parlamentari care reprezintă diaspora prin aplicarea normei de reprezentare națională și pentru cetățenii din diaspora, iar pentru cetățenii care trăiesc în diaspora dar care au în continuare domiciliul în țară se propune ca ei să poată să voteze oriunde în lume pentru circumscripția în care își au domiciliul în România.Totodată, se propune scăderea numărului de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri și eliminarea pragurilor electorale pentru alegerile locale și europarlamentare.