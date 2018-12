Se reunește Comitetul Executiv Național al PSD. Ce se va discuta

Comitetul Executiv Național al PSD se va întruni, luni, premierul Viorica Dăncilă precizând că va prezenta rezultatele prezenței Guvernului la Bruxelles. Întrebată de ce se întrunește luni conducerea PSD, Dăncilă a răspuns: „Pentru că hotărârile se iau în acest for și este important ca în acest for să luăm anumite hotărâri”.„Știți foarte bine suntem un Guvern politic, trebuie să le spun și celor din CExN care au fost rezultatele prezenței noastre la Bruxelles, la întâlnirea cu Colegiul Comisarilor. Același lucru l-am prezentat și domnului președinte Liviu Dragnea și același lucru vrem să-l prezentăm și în fața Comitetului Executiv. Așa este normal - să facem un raport al activității noastre și al modului în care este pregătit Guvernul pentru preluarea Președinției, dar și al faptului că acolo s-a văzut cu adevărat cine are dreptate. Toți au remarcat că suntem bine pregătiți, iar Guvernul României este printre guvernele care intră în această Președinție rotativă cel mai bine pregătit”, a spus Dăncilă, după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele PSD, Liviu Dragnea.Ea a afirmat că pe ordinea de zi a CExN nu se află o discuție pe amnistie și grațiere.„Nu avem așa ceva (un act normativ privind amnistia și grațierea - n.r.) pe ordinea de zi, nu am așa ceva pe masa Guvernului. În calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă așa ceva, nu am avut o discuție, deci nu pot să prevăd sau să spun ceva. Nu știu dacă se impune o discuție, nu pot să știu ce se va discuta în Comitetul Național. Fiecare poate să-și spună opinia, aceasta este democrația”, a explicat Viorica Dăncilă, citată de Agerpres.