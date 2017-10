Se răresc rândurile în PSD Constanţa: primarul din Dobromir ar putea părăsi partidul

Se răresc rândurile în PSD Constanța: primarul din Dobromir ar putea părăsi partidul

După ce doi dintre primarii PSD din județul Constanța au semnalat de mai multe ori problemele pe care le au cu cei de la conducerea organizației, în prag de alegeri locale, rândurile celor nemulțumiți se îngroașă.În acest context, au apărut informații cum că și primarul social-democrat de la Dobromir, Iusein Visel, este nemulțumit de faptul că liderii PSD de la Constanța nu l-au ajutat cu mai nimic în acest mandat și, implicit, cei care au de pierdut sunt locui-torii comunei pe care o reprezintă. Astfel, se pare că Iusein Visel este hotărât să lase PSD și să trea-că la alt partid, posibil UNPR, pe motiv că re-prezentanții CJC nu au alocat bani și comunei Dobromir, ci numai anumitor localități cu primari PSD. Referitor la acest zvon, primarul Iusein Visel nu a putut fi con-tactat pentru a confir-ma sau infirma această informație. Cu toate acestea, dacă informația este reală, PSD Constanța va mai pierde o localitate la alegerile din data de 10 iunie. Primul dintre primarii social-democrați care au avut curajul să dea cărțile pe față și să spună în public că cei de la PSD Constanța au întors spatele locuitorilor pe care îi reprezintă a fost primarul comu-nei Peștera, Valentin Vrabie.Cunoscut ca cel mai înverșunat primar social-democrat din județul Constanța care a avut curajul de a pune pe tapet, ori de câte ori a fost nevoie, neregulile din cadrul Orga-nizației Județene a PSD Constanța condusă de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, edilul comunei Peștera, Valentin Vrabie s-a săturat să tot atragă atenția asupra a ceea ce se întâmplă la PSD și a hotărât că este mai bine ca să se alăture unei alte echipe.„M-am săturat să mai atrag atenția asupra a ceea ce se întâmplă la PSD Constanța, unde nu ești tratat cu respect. Am încercat să îndrept lucrurile, însă nimeni nu m-a băgat în seamă. Din contră, am fost hulit”, a spus Valentin Vrabie.De altfel, plecarea primarului Valentin Vrabie spre altă formațiune politică este previzibilă. El a pus piciorul în prag și a refuzat să răspundă la comanda șefilor de partid de la Constanța ori de câte ori a considerat că lucrurile nu merg pe un făgaș normal.În urmă cu două săptămâni, un alt primar gospodar, respectiv, edilul orașului Năvodari, Nicolae Matei, spunea că s-a săturat să fie tratat de Nicușor Constantinescu „precum un angajat al trusturilor sale”, explicând că, dacă această relație nu se va îmbunătăți, ia în calcul opțiunea de candida din partea altui partid la alegerile din iunie. Matei a declarat atunci, în exclusivitate pentru Cuget Liber, că nu se mai înțelege de niciun fel cu președintele CJC, care are o atitu-dine lipsită de respect față de el. Primarul a menționat că acest comportament i-a dat de gândit dacă va mai candida sau nu din partea PSD anul acesta. Nicolae Matei afirmă că deși iubește PSD și a făcut tot ce i-a stat în putere ca organizația de la Năvodari să fie una bine consolidată, Nicușor Constantinscu nu îl tratează cu respectul cuvenit. „Relația mea cu Nicușor Constantinescu este una destul de proastă. Nu exclud posibilitatea de a candida din partea unui alt partid, pentru că mă aștept la orice din partea lui. Eu vreau să rămân la primărie pentru a continua, alături de echipa mea, proiectele pe care le am în desfășurare și care au o valoare de 50 de milioane de euro, ori la PSD nu am această siguranță. Nu este vorba despre partid, pe care îl iubesc și din partea căruia mi-aș dori din tot sufletul să candidez. Este vorba strict despre Nicușor Constantinescu și lipsa de respect pe care o manifestă față de mine”, a declarat edilul din Năvodari.