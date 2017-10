Se pregăteşte decapitarea PNL Constanţa?

4

boala porcina

In “Marele PNL” bantuie gripa porcina , boala fara leac. Toti au fost infectati de catre Mazare pe care l-au sprijinit direct sau indirect .Dar marele tartor care a provocat infectia in PNL este dl Hasotti campionul in vechime ca parlamentar, cel care a contribuit din plin la tradarea liberalismului , cand a acceptat sa se inhaiteze cu PSD in mizerabilul USL. In paralel, la scara mai mica sta dl Chiru marele pedelist care a distrus organizatia PDL Constanta ,comportandu-se ca puiul de cuc , prin alungarea din cuib a potentialilor rivali si mentinerea valorosilor (Ma)Ciuca si Tararache . Dl Dragomir de aceeasi valoare ca a elefantului lui Manea , n-a facut in timpul presedintiei sale decat sa adune osanza si sa faca jocul PSD. La ora actuala nici Hercule nu mai poate curate grajdurile politicianiste ale PDL si PSD in Constanta. Daca dl Chitac viitorul (posibi) primar nu va prelua si functia de presedinte al “Noului PNL” Constanta sin u-I va arunca peste bord pe toti cei care s-au dovedit doar niste oportunisti si tradatori,, va constata ca va ajunge din amiral un simplu barcagiu la dispozitia rechinilor care continua sa falimenteze si resturile fostelor PNL si PDL.