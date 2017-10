Se modernizează flota RATC! Primarul Decebal Făgădău a semnat contractul de împrumut cu BERD

3

Cand te dai mare da` de fapt nu stii cum sta treaba

Ce ne dam cu caramida`n piept si cum le stim noi pe toate dupa ce s-au intamplat. Pai hai sa vedem ce era cu tramvaiele - alea vechi de toata lumea le regreta. La fel ca Aro - ce bune erau domne`. Pai uitasi cum se plangea lumea ca era frig in tramvaie, cum luam ele foc din senin, cum nu orea mergeau cand ploua mai mult, ca sa nu zic cum patinau cand era gheata. Cum se faceau cozi ca era un macaz stricat, ba ca ceda un transfotmator. Uitasi cum se plangeau aia din blocurile adiacente de zgomot si de trepidatii. Uitasi cate accidente rutiere s-au intamplat din cauza sinelor neintretinute. In orasele alea mentionate de matale ai uitat sa zici ca pretul unui bilet e cam mare pt buzunarele noastre (pune o medie de 3 EUR per calatorie). Apoi te dai mare ca Astra face tramvaie - pai bine ca face - da` in 2001 cand s-au achizitionat tramvaiele la fel facea? Primul tramvai de la astra a iesit anul trecut .... S-apoi sa-ti mai zic un secret - in oricare oras care detine tramvaie, exista si cel putin un autobuz pt fiercare tramvai pt cazuri de urgenta. Adica daca se strica in oras sau face un accident sau e gheata, sa nu blocheze tot traseul, se introduc autobuze.