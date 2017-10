Se lansează Uniunea Social Progresistă

1

STIMATE DOMN DIACONESCU

cu repect si stima am vazut ca vrei binele tarii asa sa te ajute DUMNEZEU candva un conducaror de partid a spus ca i-i va pune la zid pe cei care au furat TARA nu doresc acest lucru dar daca pute-ti sa ne facet-i ceva pt ca populatia tarii sa inceapa sa aibe inceredere in cei ce o conduc eu si familia mea vom vota cu domnia voastra lucrez in strainatate pt ca am incercat sa stau acasa si dupa 5 luni in care nu am putut sa castig painica pt familie am plecat din nou doresc sa lucrez in TARA asa cum multi ar vrea sa fie aproape de familie nu stiu in ce masura vet-i reusii dar cu ajutorul LUI DUMNEZEU INCERCAT-i cu respect si stima un simpatizant