Se îngroaşă rândurile răzvrătiţilor din PD-L Constanţa

Se îngroașă rândurile răzvrătiților din PD-L Constanța

Mișcarea de revoltă din PD-L Constanța s-a „îmbogățit”, așa cum am avut ocazia să constatăm în cadrul conferinței de presă de ieri, cu primarul din Ovidiu, Dumitru Bocai, și consilierul județean Mihai Petre, acesta din urmă nemaiavând, în prezent, nicio funcție în cadrul Biroului Permanent Județean al PD-L. Susținătorii lui Dănuț Moisoiu au îngroșat rândurile pentru a „salva” ceea ce ei consideră situația „dramatică” în care se află PD-L Constanța după alegerile locale din acest an. Printre cei care au scos capul în, așa cum a numit-o Mihai Petre, „gluma care se îngroașă”, se numără și fostul deputat Tănase Barde. Cine nu-și mai aduce aminte de el, ei bine, Barde este cel cunoscut publicului larg drept „acela care a îngropat PNȚCD Constanța”. Răzvrătiții din PD-L au anunțat convocarea unui Consiliu de Coordonare Județean, care va avea loc la finalul acestei săptămâni și care, potrivit aceluiași Petre, pedelist atent școlit sub aripa protectoare a lui Moisoiu, „este instrumentul suprem de democrație internă a PD-L”. PD-L = Dumitru Bocai Actualii și foștii pedeliști, aceștia din urmă încă neresemnați pentru că au fost excluși din partid, au ținut să precizeze, de la începutul conferinței, faptul că organizarea CCJ-ului din 2 august este statutară. În acest sens, ei au susținut că CCJ-ul respectă statutul deoarece, pentru convocarea sa, au fost strânse o treime din semnăturile membrilor Colegiului Director Județean. „Biroul Permanent Județean este obligat să țină cont de aceste semnături. Colegiul director este format din șefii organizațiilor locale din județ. E posibil ca CCJ-ul de sâmbătă să fie ultima suflare a democrației din PD-L Constanța”, a precizat Petre, vechiul „nepot” al lui Moisoiu, același care, de altfel, atunci când s-a supus la vot excluderea fostului pedelist din partid, s-a abținut. Nici Dumitru Bocai nu s-a sfiit de la declarații așa zis provocatoare la adresa actualei conduceri județene a PD-L. Primarul din Ovidiu și, de asemenea, membru al BPJ, a declarat că dezaprobă atât măsurile dispuse de la județ, cât și pe acelea de la centru, pe motiv că le consideră „dictatoriale”. „Nu sunt de acord cu dictatura din partid. Cine-mi dictează mie? Tocmai acela pe care l-am desemnat la nivel național. Nu-l vreau pe niciunul dintre liderii naționali care vine și taie. Ăsta e județul nostru și noi facem ce vrem la noi acasă”, a menționat Bocai. Mai mult decât atât, edilul democrat-liberal a adăugat și că, în ceea ce privește eventuala sa excludere din partid, ca urmare a participării sale la CCJ-ul de sâmbătă, el nu se va lăsa „manevrat”. „Eu sunt unul dintre inițiatorii acestui consiliu. Și să nu-i pună sfântu’ să-l dea afară pe Dumitru Bocai. Partidul înseamnă și Dumitru Bocai”, a amenințat, fără menajamente, pedelistul din Ovidiu. „Nepoțeii” vor să conducă pe cont propriu Ceea ce contestă, de fapt, revoltații din PD-L Constanța este, conform propriilor declarații, „impunerea, de la centru, a doi traseiști politici”, în per-soanele senatorului Dorel Onaca și Ion Popescu. Totodată, ei i-au atacat vehement și pe democrat-liberalii desemnați de Biroul Permanent Național în vederea coordonării Organizației Județene a PD-L Constanța, Elena Udrea și Valeriu Stoica. Prin CCJ-ul de sâmbătă, ei și-au propus, așa cum au lăsat să se înțeleagă, „stabilirea unei conduceri interimare care să respecte statutul și protocolul de colaborare”. „Motivul convocării CCJ este reprezentat de necesitatea efectuării unei analize reale, coerente și transparente de către președinții organizațiilor locale din județul Constanța cu privire la rezultatele ale-gerilor desfășurate în luna iunie a acestui an, precum și în ceea ce privește adoptarea unor măsuri politice și organizatorice proprii (și nu impuse în mod nestatutar prin reprezen-tanții BPN, doamna Elena Udrea și domnul Valeriu Stoica), menite a conduce la o bună funcționare a organizației județene a PDL, dar și la o pregătire adecvată a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare”, se arată într-un comunicat de presă semnat de aceiași contestatari. Potrivit inițiatorilor CCJ-ului, procedura de strângere a semnăturilor va continua până miercuri, atunci când lista va fi depusă la sediul organizației județene. Și, pentru că au amintit de alegerile parlamentare, răzvrătiții au ținut să menționeze și faptul că, în cazul în care membrii care vor participa la CCJ-ul de sâmbătă vor fi excluși din partid, susținerea candidaților pentru parlamentarele din toamnă va fi… zero. „Dacă se gândesc să ne excludă, să se gândească bine la câți deputați o să mai scoată. Zero!”, a subliniat primarul din Ovidiu. Nu în ultimul rând, Bocai a declarat: „Să vedem ce va spune atunci BPN. Va dizolva un județ pentru două, trei limbi băgate în ureche?! Noi așa ne-am obișnuit: cu limbuța în ureche!”, a declarat, plastic, edilul PD-L. Conducerea județeană nu recunoaște CCJ- ul de sâmbătă În replică, vicepreședintele Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Iustian, a declarat că Biroul Permanent Județean nu recunoaște evenimentul de sâmbătă. „Din moment ce o parte dintre cei care au strâns semnături sunt ne-membri de partid, CCJ-ul este nestatutar. Motivațiile lor sunt absurde. Nefiind membri de partid, orice acțiune inițiată de ei devine caducă”, a ținut să precizeze Iustian. În ceea ce privește o poziție a BPJ față de cei care au participat la conferința de ieri, dar și față de membrii care vor lua parte la convocarea de sâmbătă, vicepreședintele PD-L Constanța a declarat: „Nu pot să anticipez. Referitor la ei, hotărârea aparține BPJ și ea va fi una colectivă”, a conchis Iustian.