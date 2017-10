Se încinge lupta pentru PRIMĂRIA CONSTANŢA / Gheorghe Donţu intră în cursă

Se încinge lupta pentru PRIMĂRIA CONSTANȚA / Gheorghe Donțu intră în cursă

Președintele Organizației Județene Constanța a Partidului Ecologist Român, Gheorghe Donțu, a prezentat, ieri, echipa care va candida la alegerile din data de 10 iunie 2012. Unul dintre candidați este chiar Gheorghe Donțu, care dorește să devină primarul orașului Constanța. El va face tandem la Consiliul Județean Constanța cu avocatul Dumitru Bădragan. Un alt candidat al Partidului Ecologist Român este Vasile Moldovanu, care își va depune candidatura în cursul zilei de duminică pentru Primăria Mangalia. Acesta susține că a venit timpul schimbării, întrucât Mangalia este pe butuci. „Candidez pentru Primăria Mangalia în ideea de a schimba ceva. Eu chiar am făcut ceva pentru orașul acesta, cu ceva timp în urmă, însă, între timp multe s-au distrus. Și gazele de șist reprezintă o problemă, sunt multe. Sper ca împreună să rezolvăm ceva. Sunt un socialist convins, nea Ghiță știe asta, dar cu PER vreau să fac ordine la Mangalia”, a declarat Vasile Moldovanu. Nici Cătălin Chivu nu se lasă mai prejos și afirmă că șansele sale la Primăria Cobadin sunt mari. „Oricine are o șansă în fața actualului primar, dar, chiar dacă nu câștig, sper că ideile mele să fie luate în seamă”, a spus Chivu. Aceeași părere plină de optimism o are și tânărul candidat pentru Primăria Lumina, Mihai Ștefan, în vârstă de 31 de ani. În cadrul întâlnirii de ieri, au mai fost prezentați candidații pentru Primăriile Medgidia și Cernavodă. Astfel, la Medgidia va intra în cursă fostul primar Mircea Pintilie, iar la Cernavodă, va candida din partea PER, Viorel Coman.