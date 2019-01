Se încing spiritele între Klaus Iohannis și Lia Olguța Vasilescu. Care este motivul

Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dăncilă două scrisori în care prezintă motivele pentru care a decis să respingă propunerea Liei Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor și a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării, dar și următoarele două nominalizări - Vasilescu la Dezvoltare și Mircea Drăghici la Transporturi.„Urmare adresei dumneavoastră nr. 5/6690 din data de 22 noiembrie 2018, precum și adreselor nr. 5/5864 și nr. 5/5865, ambele din data de 30 noiembrie 2018, prin care ați înaintat propunerea de numire în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a doamnei Lia-Olguța Vasilescu, respectiv de numire în funcția de ministru al transporturilor a domnului Mircea-Gheorghe Drăghici, ca urmare a propunerii de revocare/de constatare a vacanței funcției, constatând că în propunerile transmise nu există vreo mențiune cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate, iar din documentația transmisă nu rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 105 din Constituție și de art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor pentru numirea în funcția de membru al Guvernului, vă aduc la cunoștință că propunerile de numire în funcția de membru al Guvernului, înaintate la data de 22 noiembrie 2018, respectiv 30 noiembrie 2018, nu fac dovada îndeplinirii condițiilor de legalitate astfel încât să li se poată da curs”, a comunicat președintele Klaus Iohannis în scrisoare.Într-o altă scrisoare adresată premierului Viorica Dăncilă, șeful statului argumentează respingerea propunerilor Liei Olguța Vasilescu la Transporturi și a lui Ilan Laufer la Dezvoltare. El susține că a respins propunerea lui Vasilescu la Transporturi deoarece nu are expertiza necesară gestionării acestui domeniu, iar a lui Laufer la Dezvoltare pentru că nu întrunește condițiile prevăzute de lege.„Nu are motive realeca să facă acesterespingeri”În acest context, Lia Olguța Vasilescu, deputat PSD, a susținut, ieri, că nu există niciun motiv de nelegalitate pentru a-i fi respinsă numirea la Ministerul Dezvoltării de către președintele Klaus Iohannis.„Nu are motive reale ca să facă aceste respingeri, nici în cazul Ministerului Transporturilor, nici în cazul Dezvoltării. La Ministerul Transporturilor să nu uităm că ministrul deține o funcție politică - îl stabilește partidul care câștigă alegerile și care deține guvernarea. În ceea ce mă privește, în vremea când eram primar am gestionat foarte multe lucrări de infrastructură. Am avut chiar și o regie de transport în subordine. Am fix aceeași experiență politică precum președintele Iohannis - amândoi am fost primari, diferența este că am gestionat un oraș dublu ca mărime față de Sibiu”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, într-o intervenție telefonică la România TV.Potrivit acesteia, nu există niciun motiv de incompatibilitate sau de nelegalitate în cazul său, așa cum a susținut șeful statului atunci când a respins numirea sa la conducerea Ministerului Dezvoltării.„Nu există niciun motiv de nelegalitate ca să ne respingă președintele Klaus Iohannis nici în cazul meu, nici în cazul lui Mircea Drăghici, dar face ceea ce ne așteptam: a scris și dumnealui ceva acolo, ca să nu se spună că nu a dat o motivare cum a solicitat CCR-ul”, a spus Lia Olguța Vasilescu.Întrebată dacă PSD va avea o reacție politică, ea a spus că aceasta va veni cât de curând.„Cu siguranță că va fi o reacție. Așteptam motivarea președintelui, ca să putem avea această reacție. Probabil cât de curând liderii PSD vor anunța care este drumul de urmat mai departe”, a adăugat ea.