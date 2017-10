Se împart banii judeţului. Consilierii stabilesc ce investiţii se fac în acest an

Se împart banii județului. Consilierii stabilesc ce investiții se fac în acest an

Reprezentanții Consiliului Județean Constanța organizează, astăzi, o dezbatere publică. Potrivit secretarului CJC, Mariana Belu, tema evenimentului vizează proiectul privind bugetul județului pentru anul 2016. Întâlnirea va avea loc de la ora 9.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. La acțiune pot participa toți cei care sunt interesați să afle ce venituri și cheltuieli se preconizează în acest an la nivelul județului, precum și care sunt domeniile de activitate prioritare, ca alocări de bani, pentru Consiliul Județean Constanța.Ulterior, de la ora 13.00, consilierii județeni se vor reuni în cadrul primei ședințe ordinare din acest an. Pe ordinea de zi se află 43 de proiecte de hotărâre, toate în interesul cetățenilor din județul Constanța.Și cum nimic nu se poate face fără bani, cel mai important proiect vizează exact aprobarea bugetului pe anul 2016 a Consiliului Județean Constanța și, implicit, a instituțiilor aflate în subordinea CJC.Pe lista aleșilor județeni se mai află și proiecte ce vor fi supuse votului, care fac referire la investiții ce vor avea loc în județul Constanța. Astfel, pe ordinea de zi se regăsesc proiecte care fac referire la reabilitarea unor drumuri din județ, cum ar fi DJ 222, Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă, DJ 224, Medgidia - Torto-manu - Siliștea sau DJ 228A, Ovidiu - Poarta Albă.Totodată, aleșii vor aproba revizuirea și actualizarea bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, moderni-zarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”. De asemenea, se va vota și aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările la drumuri și poduri pentru anul 2016, finanțate din bugetul CJC. În plus, se vor stabili și cheltuielile legate de bugetele ce fac referire la „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” și „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”.Un alt punct important care se află pe convocator se referă la modificarea și actualizarea bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Unității de Asistentă Medico - Socială Agigea, prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”.Nici Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța nu a fost uitat, astfel încât, consilierii județeni vor aproba revizuirea și vor actualiza bugetul cheltuielilor legate de bugetul proiectului ce vizează creșterea atractivității în acest loc.Și, nu în ultimul rând, deoarece este prima ședință din an, consilierii județeni vor aproba Contractul colectiv de muncă pentru anul 2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.