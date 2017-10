Se destramă PMP la Constanţa? Deputatul Florin Gheorghe a demisionat

Se destramă PMP la Constanța? Deputatul Florin Gheorghe a demisionat

Deputatul constănțean Florin Gheorghe, singurul parlamentar aflat în „dotarea” PMP Constanța, și-a înaintat, ieri, demisia din calitatea de membru al PMP susținând că este dezamăgit deoarece, la Constanța, partidul s-a îndepărtat cu totul de la obiectivul central de a face o politică onestă și corectă.„Mi-am înaintat demisia din PMP și vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea și pentru care cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru ca valorile și obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină și realitate. Din păcate, cel puțin la Constanța, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă și corectă. Dimpotrivă, la PMP Constanța s-au înrădăcinat exact aceleași obiceiuri pentru care am părăsit PDL”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.El a mai adăugat că, așa cum a motivat și în demisia trimisă la partid, nu a fost și nu este dorit în organizația PMP de la Constanța de actualul președinte, Claudiu Palaz, care a făcut tot ce i-a stat în putere ca să îl excludă din PMP.„Dacă eu sunt răul cel mare din PMP Constanța, înseamnă că de mâine, fără Florin Gheorghe, organizația va exploda de simpatie publică. Le mulțumesc colegilor mei din PMP Constanța, alături de care am reușit să luăm cel mai mare scor la alegerile europarlamentare dintre organizațiile PMP, devenind a doua forță politică pe plan local. Le mulțumesc colegilor din echipa de conducere a organizației municipale care au decis să mă urmeze în acest demers. Pe colegii parlamentari PMP, îi asigur că îi voi sprijini în continuare în proiectele legislative care au în centru modernizarea României. Se pot baza pe mine și pe votul meu”, a mai spus parlamentarul constănțean.În ceea ce privește activitatea de la Constanța, Florin Gheorghe a dat asigurări că ea nu va fi în niciun fel perturbată, iar în sediul care a găzduit organizația municipală a PMP va continua să funcționeze cabinetul său parlamentar, unde constănțenii pot veni în audiențe.„Nu plec din Constanța! Sunt constănțean, sunt ales de constănțeni și sunt în slujba lor. Toate eforturile mele vor continua să se concentreze pe Constanța și pe problemele fiecărui constănțean în parte. În doar câteva săptămâni, voi avea lansarea unui proiect, dintr-un șir mai lung de proiecte, pentru constănțeni, cărora doresc să le schimb viața în bine”, a mai spus deputatul Florin Gheorghe.Reamintim că, la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, deputatul Colegiului 10 din Constanța, Florin Gheorghe și-a dat demisia din PDL după 15 ani petrecuți la această formațiune politică. Imediat, parlamentarul s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară deși mulți nu-i dădeau șanse că va reuși să colaboreze cu liderul PMP Constanța, Claudiu Palaz, cunoscute fiind divergențele dintre cei doi. Chiar și așa, parlamentarul a ales acest drum din dorința de a fi alături proiectului inițiat de președintele Traian Băsescu. La scurt timp, el a preluat conducerea Organizației Municipale a PMP Constanța și chiar a reușit să obțină rezultate foarte bune la alegerile europarlamentare desfășurate în luna mai a acestui an, sub conducerea sa, organizația clasându-se pe locul al doilea în municipiul Constanța, după USL.Florin Gheorghe se află la primul mandat de parlamentar după ce, anterior, a fost consilier local în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. Pentru moment, el a declarat că va rămâne parlamentar independent.