Se constituie Consiliul Judeţean Constanţa

3

palas

Cu vicele Palaz in frunte va avea Constanta victorii multe! O mare rusine pentru psd ca s-a aliat cu IUDA! In CMC a avut grija sa intre si finu,Cantaragiu Secil Givan,nimeni altul decat ginerele lui F.Munteanu zis skyete.Traiasca victoria psd in alegerile locale!