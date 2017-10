Se caută „succesori“ pentru Ponta. Ghiţă şi Dragnea vor şefia PSD

Se caută „succesori“ pentru Ponta. Ghiță și Dragnea vor șefia PSD

Deputatul PSD Sebastian Ghiță a anunțat, ieri, că va candida în tandem cu Liviu Dragnea pentru funcțiile de președinte executiv și, res-pectiv, președinte al PSD, în cadrul unui „congres rapid” ce va avea loc după alegerile prezidențiale.„Am avut o discuție lungă seara trecută cu domnul Dragnea. Am cântărit bine evenimentele care au avut loc la partid. Pentru că astfel de discuții au apărut în spațiul public, împreună cu domnul Dragnea, am hotărât că, după ce Victor Ponta va ajunge președintele României, la Congresul partidului, ce va avea loc foarte rapid, ne vom depune candidatura. Domnul Dragnea ca președinte al partidului, eu la funcția de președinte executiv”, a spus deputatul PSD, Sebastian Ghiță.Întrebat dacă anunțul nu contravine deciziei luate de conducerea PSD în urmă cu câteva luni la Orăștie, ca discuțiile despre succesiunea lui Victor Ponta în partid să aibă loc doar după alegerile prezidențiale, Sebastian Ghiță a spus că decizia nu a fost respectată de alți lideri ai PSD.„Toți am respectat decizia de la Orăștie până când am văzut-o nerespectată de alți colegi din partid. Din moment ce acest subiect a fost deja dezbătut, am considerat că decizia de la Orăștie este deschisă în fața tuturor membrilor de partid. N-are sens să facem pe măicuțele. S-ar putea să candideze Viorel Hrebenciuc cu Dan Șova, să facă dânșii tandem”, a declarat Sebastian Ghiță adăugând că anunțul făcut de el nu va dăuna campaniei electorale a lui Victor Ponta.