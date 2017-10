Se caută prefect pentru Constanţa!

Se caută prefect pentru Constanța!

Cu toate că este unul dintre cele mai importante județe ale țării, reprezentanții Guvernului Ponta nu se grăbesc să ia o decizieîn ceea ce privește numirea unui prefect pentru județul Constanța, astfel că, de aproximativ o lună de zile, Prefectura Constanța este condusă de unul dintre cei doi subprefecți.Fostul prefect al județului Constanța, Radu Volcinschi, care era și președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, a fost eliberat din funcție, luna trecută, ca urmare a proastei gestionări la intervenția care a avut loc după prăbușirea elicopterului SMURD pe lacul Siutghiol, soldată cu patru victime.Decizia de eliberare din funcție a fost luată de Victor Ponta la propunerea ministrului Afacerilor Interne, Gabriel Oprea. De la demiterea lui Volcinschi, toate atribuțiile prefectului au fost preluate de subprefectul Mustafa Levent Accoium.„Am fost delegat și am preluat atribuțiile prefectului pe o perioadă nedeterminată, respectiv, până la numirea unui nou prefect. Toate aceste acțiuni sunt mult mai complexe, comparativ cu cea ce aveam eu în fișa postului de subprefect, însă totul este în ordine în momentul de față. Am avut la început anumite sincope în comunicarea cu unii primari, din cauza unor sisteme de informare, însă, ulterior, am discutat cu ei, iar acum este totul în regulă”, a declarat subprefectul cu atribuții de prefect, Mustafa Levent Accoium.Întrebat dacă a luat în calcul posibilitatea ca el să fie numit chiar în funcția de prefect, acesta a spus că nu s-a gândit la așa ceva.Ținând cont de timpul care a trecut de la demiterea prefectului de Constanța, se pare că nici reprezentanții partidelor din arcul guvernamental nu sunt prea interesați de funcție. Deși există voci din PSD Constanța care spun că nu vor renunța la o asemenea funcție și vor înainta o nouă propunere pentru un reprezentant al Guvernului în teritoriu, liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, nu ține neapărat ca aceasta să fie ocupată de vreun social-democrat. El a declarat că nu are o preferință anume pentru viitorul prefect și că nu are nimic împotrivă ca viitorul reprezentant în teritoriu al Guvernului să fie de la UNPR, atât timp cât nu blochează proiectele municipalității.„Eu sunt primar de 14 ani. În momentul în care prefectul nu a încercat să blocheze, să pună bețe în roate municipalității, lucrurile au mers în regulă. În rest, nu este un mare sprijin pentru municipalitate, pentru că nu are ce să facă. Faptul că prefectul nu va fi din PSD și va fi din UNPR și fiind într-o alianță sunt convins că nu o să pună bețe în roate municipalității. Că-i de la ei, că-i de la noi, important este să nu ne blocheze și nu cred că ne va bloca”, a precizat Radu Mazăre. Pe de altă parte, el a evitat să spună un nume pe care l-ar propune PSD Constanța.v v vLa rândul lor, cei de la UNPR, care au mai avut anumite propuneri și anul trecut, când a fost numit Volcinschi, se feresc să dea declarații pe această temă și susțin că nu sunt interesați de funcție.Totuși, sursele noastre au precizat că unul dintre candidații din partea UNPR ar putea fi Tiberiu Pleșu, actualul director adjunct al ITM Constanța, deoarece el are și calitatea de înalt funcționar public, condiție esențială pentru cel care ar trebui să fie reprezentant al Guvernului în teritoriu, sau Harry Boiagian.Pe de altă parte, există voci care susțin că viitorul prefect al județului Constanța ar putea fi o persoană de la un alt partid, cum ar fi cel al lui Tăriceanu. Totodată, se vehiculează că există posibilitatea ca premierul să numească pentru județul Constanța un prefect din afara județului, un prefect neutru.