Schimbări majore în administraţie! Ce se întâmplă cu Asistenţa Socială şi Poliţia Locală

Schimbări majore în administrație! Ce se întâmplă cu Asistența Socială și Poliția Locală

Proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța a fost unul dintre proiectele votate de cei 25 de consilieri prezenți la ședința ordinară de ieri.Primarul interimar Decebal Făgădău a declarat, ieri, că actuala Direcție din cadrul primăriei se va desființa, iar locul ei va fi luat de acest Serviciu de Asistență și Protecție Socială.„Este unul din cele mai importante proiecte din cadrul ședinței. Asistența Socială la nivelul municipiului Constanța se desfășoară și se aplică conform unei organigrame destul de vechi prin aparatul de specialitate al municipiului. În momentul de față, regândim și redimensionăm toată această componentă de asistență socială, înființăm un serviciu public cu personalitate juridică așa cum este serviciul public de impozite și taxe astfel încât tot ceea ce înseamnă asistența socială, protecția copilului, sprijin către cei defavorizați să treacă în responsabilitatea acestui serviciu public”, a subliniat primarul interimar.Odată înființat, acest serviciu va putea să beneficieze de finanțări din proiecte din fonduri structurale sau să intre în parteneriate cu ONG.„Toată lumea se ferește să încheie un parteneriat cu o primărie pentru că sună rece, nepersonal. Noi facem acest serviciu public tocmai pentru a schimba modul în care ne uităm la beneficiarii noștri. Nu mai dorim să plimbăm acești oameni prin primărie. Dorim să dez-voltăm o rețea de centre pentru copiii abandonați, pentru bătrâni, persoanele cu handicap, refugiați etc. Am creat serviciul cu o structură minimală astfel încât să nu ne afecteze pe anul în curs. Pentru anul viitor, vom suplimenta și organigrama și bugetul. Va fi un serviciu public în subordinea Consiliului Local, iar direcția actuală va dispărea”, a declarat primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău. Amintim că proiectul a fost votat, ieri, în unanimitate de către aleșii locali.Edilul are aceleași intenții și cu Poliția Locală. „Același lucru se va întâmpla, sper, și cu Poliția Locală. Voi veni cu un proiect de hotărâre similar cu cel de mai sus. Poliția Locală va fi un serviciu public și va avea personalitate juridică distinctă. Cu 19 oameni în vârf de sezon estival nu ai ce să faci! Acest proiect va fi bine analizat, pentru că necesită un efort bugetar mare și Constanța a fost mereu contra valului: când nu aveam bani, nu aveam legislație, când aveam legislație, modificasem bugetul și nu mai aveam bani… Ne propunem de la 1 ianuarie 2016 să înființăm o Poliție Locală. Va fi un proiect care va fi implementat în etape. Vom pleca de la structura existentă și vom ajunge la un maxim prevăzut de lege. Toată organigrama va fi dezbătută cu Asociația polițiștilor, cu structurile Ministerului de Interne și cu constănțenii, pentru că ei sunt beneficiarii serviciilor Poliției Locale,” a subliniat Făgădău.