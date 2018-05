"Schimbarea la faţă" a Justiţiei, sub umbrela PSD. Neglijenţa în serviciu, abrogată

"Schimbarea la față" a Justiției, sub umbrela PSD. Neglijența în serviciu, abrogată

Comisia specială pentru unificarea legislației din domeniul Justiției continuă seria modificărilor, sub un cor de critici venite din partea magistraților. Neglijența în serviciu va fi abrogată, iar informațiile publice despre faptele și persoanele cercetate penal nu vor mai fi… publice. Nu în ultimul rând, se va limita folosirea unor probe sub forma unor înregistrări care, incidental, indică comiterea altor infracțiuni decât cele căutate inițial.Deputatul PSD Florin Iordache, președintele comisiei speciale pentru unificarea legislației din domeniul Justiției, a explicat că abrogarea infracțiunii de neglijență în serviciu a fost necesară pentru că se amesteca cu abuzul în serviciu. În acest sens, fostul ministru al Justiției susține o redefinire a infracțiunii de abuz în serviciu, fără prag valoric.„Se amesteca abuzul în serviciu cu neglijența în serviciu. Cred că defininirea abuzului în serviciu trebuie făcută fără prag valoric. Așteptăm și varianta ministerului Justiției”, a precizat Florin Iordache.Referitor la criticile magistraților, Iordache a răspuns: „Care magistrați, procurorii? Eu aștept și observațiile pe care secția de judecători din CSM, cât și asociațiile judecătorilor ni le vor face. Dacă discutăm de o egalitate de arme, între procuror și avocat este egalitate”.Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul Justiției a adus modificări extrem de importante care vizează inclusiv modul în care un jurnalist poate da informații despre faptele și persoanele cercetate penal.„În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de Cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri”, scrie într-un alineat proaspăt introdus în articolul 3 privind punerea în acord a prevederilor Legii nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală.Inițiatorii au încercat să explice această modificare, în cadrul expunerii de motive: „Pentru respectarea prezumției de nevinovăție se impune ca persoanele împotriva cărora se derulează proceduri judiciare nepublice față de care nu se pot apăra public, să nu fie acuzate în mod public de săvârșirea unor posibile infracțiuni. Acest lucru ar putea fi făcut numai după ce dosarul devine public și într-o formă cenzurată de un judecător”.O altă modificare criticată de specialiști este cea a articolului 143. Schimbarea se referă la limitarea folosirii unor probe sub forma unor înregistrări care au fost obținute pe un mandat de interceptare, dar care nu au legătură cu cauza. Astfel, acestea nu vor mai putea fi utilizate pentru deschiderea unui nou dosar penal. De asemenea, orice persoană care a fost subiectul unei măsuri de supraveghere trebuie să afle acest lucru, ulterior, în maximum zece zile de la încetarea măsurii.Proiectul de lege privind modificarea Codului de procedură penală se aplică după ce este adoptat în Parlament, iar ulterior promulgat prin decret de șeful statului și publicat în Monitorul Oficial.