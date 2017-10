Scena politică nu are un lider cum a fost Traian Băsescu

Nici PDL și nici scena politică actuală nu are un lider politic așa cum a fost Traian Băsescu, a declarat, într-o conferință de presă, deputatul PDL Elena Udrea.Parlamentarul a precizat că își dorește să facă parte din noua conducere a partidului, dar nu a precizat care este funcția pe care și-o dorește.„Îmi doresc să vin în conducerea partidului, să fiu într-o echipă puternică care să obțină voturile românilor, cu oameni credibili care se pot prezenta în fața electoratului cu ceea ce au făcut. Este nevoie să aducem înapoi electoratul care a plecat de lângă PDL, să îi atragem pe cei care acum vor fi dezamăgiți de USL și aceștia vor fi mulți și repede, dar și pe cei care nu se mai simt reprezentați de clasa politică și care nu mai vin la vot. PDL are șansa, dacă își găsește un proiect credibil și o echipă puternică, să îi aducă pe toți aceștia alături de partid la următoarele alegeri. PDL nu mai are un lider puternic cum a fost Traian Băsescu, care a ridicat singur partidul. Acum, pe toată scena politică nu mai există un astfel de lider, de aceea PDL are nevoie de o echipă puternică”, a declarat Elena Udrea.Fostul vicepreședinte al PDL a adăugat că evaluarea activității din unele filiale trebuie realizată de o conducere nouă sau de actuala conducere revalidată.„Orice acțiune a partidului ar fi mai de impact dacă ar fi făcută de o conducere validată a PDL. Nu știu să existe mai multe tabere în PDL. Este clar că există atitudini diferite: cei care doresc alegeri mai târziu și colegi care cred ca PDL are nevoie de o resetare și la nivel de proiect și la nivel funcțional și să fie o opoziție adevărată pentru USL”, a adăugat Elena Udrea.